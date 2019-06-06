玫瑰節星光巡游五彩繽紛 超過三十萬民眾沿途觀賞

（本報記者俄廣才攝影報導）美西北地區最著名的黃昏長跑及星光巡游活動，於6月1日傍晚舉行。巡遊隊伍從NW Burnside第九大道街心公園出發，經四街之穿過市中心抵達林肯高中，全程2.25英哩。

當晚七時許，由數千名長跑者組成的長跑隊伍一路浩浩蕩蕩，隨後，阿拉斯加航空公司、牛仔競技協會等以及多所高中樂隊、舞蹈隊等近百支巡游隊伍及花車鼓樂齊鳴，一路載歌載舞，沿途數十萬民眾為競跑者和巡游隊伍不斷加油助威。

波特蘭市副市長Amanda Fritz等政府官員參加了當晚的星光巡游。

砵崙李氏公所龍獅團與俄勒岡華人聯盟義工們組成的華裔社區巡遊隊格外引人矚目。彩燈裝點的紅色巨龍與瑞獅在鏗鏘的鑼鼓聲中龍騰獅躍，暮色之中顯得更加五彩繽紛靚麗奪目。龍獅巡遊隊所到之處受到沿途民眾的熱烈歡迎，精彩的表演博得了觀眾們陣陣喝彩。

這是自2010年以來，華裔社區『中國龍』連續十年展現在波特蘭玫瑰節燈光巡游的隊伍中，該團隊曾榮獲2017燈光巡遊『最佳表演獎』。

從傍晚的黃昏長跑開始，整場活動歷時近三個半小時。據資料顯示，超過三十萬民眾於當天的夜幕中觀賞了波特蘭第一百一十二屆玫瑰節中的首場大型巡游活動。

波特蘭市星光巡游起源於1907年，是全美第一個在黃昏時分舉辦大型巡游活動的城市，也是美西北區規模較大的燈光巡游之一，迄今已有40多年的歷史。