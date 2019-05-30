玫瑰節今周主要節目介紹

（本報訊）波特蘭市年度盛事－玫瑰節上周五已正式開幕，接下來一星期，玫瑰節向市民提供的節目將繼續精彩，以下是一些特別受歡迎的節目介紹。

6月1日（星期六）

黃昏趣味競跑

參加者可穿上奇特的服飾來競跑，是波特蘭市內眾多競跑活動其中最有趣和最受歡迎之一，今年估計有超過五千名市民參加。今年的起點和終點均改在河濱公園的城市樂園(City Fair) 內，競跑由下午7點開始，由Morrison 街附近開跑，每位參加者均可獲得獎牌一個和免費入場城市樂園，每位網上登記參加者更可獲Old Spaghetti Factory 餐券。至於服飾比賽，將於開跑前選出得勝者，評審時間在5時45分，比賽組別分由6歲至15歲的青少年隊伍組及個人組，16歲或以上的個別成人組及隊伍組，大會送出的獎品包括有免費渡假屋租住、餐券、禮券、玫瑰節活動入場券，而冠軍可獲得Alsaka 航空公司送出機票。

欲參加，可到網上報名。參加者無年齡限制，由於巡遊規例的限制，參加者不能步行，及必需能最少能在14分鐘內跑完一哩的速度。

星光大巡遊

玫瑰節的星光大巡遊是美西北區第二大的燈光巡遊，已有40多年歷史，是有最多不同族裔社區參與的活動，將本市的多元文化盡顯在觀眾的眼前，。6月1日，星期六晚上八時半開始，今年參加的隊伍近100支。估計有超過32萬觀眾在街道上圍觀。

星光大巡遊路線的路段在當晚六時起開始封路，由Burnside 9街為起點，至林肯高中為終點，全長2.25哩。當晚的巴士及輕鐵時間表將根據遊行情況而作修改，市民可到Tirmet.org網頁查閱。

本市的第十二號電視台將由晚上9時至11時現場直接轉播整個巡遊過程。

6月5日（星期三）

Fred Meyer兒童大巡遊

下午一時在荷里活區（NE Sandy/52街）舉行。Fred Meyer兒童大巡遊是全美最大的兒童巡遊，巡遊隊伍有來自本地多家中小學的學生和家長，人數超過一萬名。巡遊

隊伍由Sandy 52街開始，沿Sandy 街走到Grant 高中，今年的領隊是大小朋友都喜愛的「比加超」,參加隊伍有來自本市40間的中小學的學生，包括樂隊、舞蹈等。屆時的荷里活區將有歌有舞和色彩賓紛的服飾，整區都充滿著歡樂的氣氛。

6月5日-9日（星期三至日）

軍艦展

今年將有六艘軍艦到來參加本屆玫瑰節的軍艦展，他們包括有來自美國海軍、美國海岸防衛隊及加拿大海軍等單位。第1艘艦於6月5日開始陸續低步，停泊在市中心威廉汨河邊供市民參觀，到10日離開波特蘭。所有軍艦將停泊在鋼鐵橋與摩利臣橋之間，因保安理，在停展期間，未經授權人士一律不得進入停泊區內。行人及騎自行車人士需留意，自行更改路線。

由於保安問題，參觀市民可能要被搜查，所有袋、嬰兒車和輪椅均不能上船。場地沒有存儲私人物件地方供應，市民應留意。參觀人數有限，先到先得，參觀時間由每天上午9時至下午3時半。

詳細活動時間表可參閱玫瑰節網頁www.rosefestival.org。