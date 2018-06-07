玫瑰節今周主要節目介紹　

（本報訊）波特蘭市年度盛事－玫瑰節上周五已正式開幕，接下來一星期，玫瑰節向市民提供的節目將繼續精彩，以下是一些特別受歡迎的節目介紹。

5月25日正式開始

6月2日（星期六）

黃昏趣味競跑

參加者可穿上奇特的服飾來競跑，是波特蘭市內眾多競跑活動其中最有趣和最受歡迎之一，今年估計有超過五千名市民參加。當晚六時半將在Lincoln高中（市中心16街/Salmon）的運動場內舉行服飾比賽，比賽組別分由6歲至15歲的青少年組及16歲或以上的成人組，可贏取豐富的獎品，冠軍可獲得Alsaka 航空公司送出兩張來回機票；到七時四十五分長跑正式開始，全程3.1哩，屆時將有近25萬市民在沿途觀看。

欲參加，可到網上報名。參加者無年齡限制，由於巡遊規例的限制，參加者不能步行，及必需能最少能在14分鐘內跑完一哩的速度。

星光大巡遊

玫瑰節的星光大巡遊是美西北區第二大的燈光巡遊，已有40多年歷史，是最多不同族裔社區參與的活動，將本市的多元文化盡顯在觀眾的眼前，。6月2日，星期六晚上八時半開始，今年參加的隊伍近100支。估計有超過32萬觀眾在街道上圍觀。

星光大巡遊路線的路段在當晚六時起開始封路，由Burnside 9街為起點，至林肯高中為終點，全長2.25哩。當晚的巴士及輕鐵時間表將根據遊行情況而作修改，市民可到Tirmet.org網頁查閱。

本市的第十二號電視台將由晚上9時至11時現場直接轉播整個巡遊過程。

6月6日（星期三）

Fred Meyer兒童大巡遊

下午一時在荷里活區（NE Sandy/52街）舉行。Fred Meyer兒童大巡遊是全美最大的兒童巡遊，巡遊隊伍有來自本地多家中小學的學生和家長，人數超過一萬名。參加者與各種不同的形式參加。今年的參加隊伍有來自本市40間的中小學的學生，包括樂隊、舞蹈等。屆時的荷里活區將有歌有舞和色彩賓紛的服飾，整區都充滿著歡樂的氣氛。

6月８日-10日（星期三至日）

軍艦展

今年將有七艘軍艦到來參加本屆玫瑰節的軍艦展，他們包括有來自美國海軍、美國海岸防衛隊及加拿大海軍等單位。所有軍艦將停泊在鋼鐵橋與摩利臣橋之間，因保安理由，在停展期間，未經授權人士一律不得進入停泊區內。行人及騎自行車人士需留意，自行更改路線。由於保安問題，參觀市民可能要被搜查，所有背包、袋、嬰兒車和輪椅均不能上船。場地沒有存儲私人物件地方供應，市民應留意。參觀人數有限，先到先得，參觀時間由每天上午9時半至下午4時半。

6月7日-8日（星期四至五）

玫瑰花展

每一年，萊特購物中心均會舉辦玫瑰花展，這是全國歷史最長久的玫瑰花展。每年吸引超過六千名市民到來觀賞不同品種的玫瑰，今年展出的玫瑰花有四千多朵。

展出時間：7日：下午 1時至 晚上9 時

8日：上午 10 時至下午 5 時

6月9日

玫瑰皇后加冕

Bank of West 花車步行

參加者於早上9時半在玫瑰體育館集合，領取禮品及進行熱身，然後一起步行到市中心。今年估計近50萬名市民參加這項健康的步行運動，一起參與玫瑰節的氣氛。步行路線全長4哩，參加者可選擇步行2哩或4哩。報名費：成人20元，兒童（7至12歲）10元

Spirit Mountain Casino 花車巡遊 上午10時開始

這項超過100年歷史，受到波特蘭市民寵愛的節目。今年將有近100隊巡遊隊伍參加，其中有15隊是花車。

今年是本地華人社區美國西北中華聯合會多年參加巡遊後，首次組成花車隊伍參加，連同波特蘭市－高雄姊妹市的花車，李氏公所的龍獅隊，還有來自台灣的樹德家商學校，相信今年的玫瑰節花車巡遊是展現中華文化特色最豐富的一次。

巡遊準時早上十時開始，市民可在市中心沿四街就可看到，巡遊路線全長4.2哩，由河對岸的Memorial Coliseum 開步，走過Burnside 大橋到市中心。

6月9-10日

花車展覽

要近距離欣賞在巡遊中出現過漂亮的花車，市民可在9日下午3時至10時，和10日上午11時至下午3時到城市樂園的場外觀看，屆時所有花車將停放在Naito Parkway，任由市民觀賞。

6月9-10日

龍舟競賽

從1989年開始，波特蘭市已將這項富有中華文化色彩的項目引入，成為每年玫瑰節的活動之一；兩天的比賽上午8時至下午5時在市中河邊近Hawthorne 橋的一段河道舉行。參賽者來自本地及世界各地，每9分鐘就有四隊分別比賽，所有龍舟由波特蘭高雄姊妹會提供。免費入場。

6月24日

牛奶紙盒船競賽

牛奶紙盒船競賽極為有趣！小孩及大人都必須發揮他們的想像力，設計及做出牛奶紙盒船。幾乎所有的設計都可以參加，只要漂浮的主要工具是牛奶盒，而且不可以使用馬達。

比賽在當日早上11時在Westmoreland 公園內舉行（McLoughlin Blvd & Bybee Blvd），免費入場。

詳細活動時間表可參閱玫瑰節網頁www.rosefestival.org。