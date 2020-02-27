王東華總領事對俄勒岡州進行友好訪問 在中美第一期協議框架下推進俄勒岡產品出口中國

（本報記者俄廣才報導）2月24日下午，俄勒岡州長凱蒂．布朗在州府親切會見了王東華總領事，以及商務參讚楊依杭，政治組組長彭文琳，領事馮淼、張泰明等總領館官員，及俄勒岡中國理事會執行主席藍進，對王總領事等一行的來訪表示歡迎。

王東華總領事感謝凱特州長的會見，感謝州長對中國抗疫的關注與支持。他向凱特州長介紹了全國人民為抗擊疫情所做出的努力。指目前發病率已呈全面下降趨勢，中國有信心、有能力控制疫情，同時將盡快全面恢復生產。

王東華表示中國將認真執行中美第一期協議，實施中美之間包括擴大俄勒岡農產品的進口。

王總領事在會談時指出，2019年前三個季度，俄勒岡對華出口同比提升了65%，這對俄勒岡州的就業、經濟增長起到了很好的推動作用。

凱特州長表示，希望中國能夠盡快恢復俄勒岡州四大農副支柱產品：大榛子、酒類、半葉梅、小麥等的進口。同時強調，俄勒岡州歡迎來自中國的留學生。

王總領事表示將盡快協調相關渠道，恢復俄勒岡州的農產品進口中國。

當天下午，王總領事一行還拜會了州參議院多黨領袖Berdick，強調加強地方之間交流對保持並推動中美之間友好關係的重要性。

Berdick表示，政治上的高調宣揚並不利於雙方的友好往來。她表示非常關注中國抗擊疫情方面的進展，同時期望中國能夠在氣候變化方面與美國政府加強合作。

2月25日，王東華總領事應邀出席了俄勒岡大榛子協會舉辦的有兩百三十多位農場主參加的會議，並做主旨演講。

王總領事在演講中表示，中國是一個非常穩定且非常可靠的市場。中國政府將會認真執行中美第一期協議，總領館將會協調俄勒岡州大榛子等農產品對中國的出口。強調，中美雙方應在第一協議的框架下，盡快降低、減免由貿易爭端所增加的關稅。

王東華總領事還代表天津市政府，接受了大榛子協會向友好州市關係的天津市捐贈的首批善款5,000美元。

25日晚，王總領事及總領館官員一行出席了由俄勒岡中國理事會舉辦的歡迎晚宴。理事會特別邀請王東華總領事為俄勒岡州中國理事會的兩位資深議員理事，參議員羅布蘭、眾議員巴克爾頒發了《白金最高終身成就獎》，以感謝他們為促進俄勒岡與中國之間人文交流所做出的突出貢獻。

參議員羅布蘭、眾議員巴克爾分別是俄勒岡天津州市關係協會主席和俄勒岡福建省州關係協會主席，多年以來為推進俄勒岡與中國，特別是俄勒岡與天津、福建之間的人文交流及友好關係的深入發展做出了積極的努力。（圖片由俄勒岡中國理事會主席藍進先生提供）

圖片說明：

6257– 凱特 布朗州長（左）與王東華總領事親切交談

8397– 會見時，凱特州長（左六）與王總領事（左七）商務參讚楊依杭（右一）政治組組長彭文琳（右二）領事馮淼（左一）領事張泰明（左二）俄勒岡中國理事會執行主席藍進（左五）俄州大榛子協會代表Larry George（左三）等合影

2577- – 王東華總領事（左三）州參議院多黨領袖Berdick（左四）商務參讚楊依杭（左二）政治組組長彭文琳（左一）俄勒岡中國理事會執行主席藍進（右二）大榛子協會代表Larry George（右三）領事張泰明（右一）等在會見時合影

3155- – 王東華總領事拜會（左）參議院多黨領袖Berdick

3033- – 王東華總領事（中）代表天津市政府接受大榛子協會捐贈的善款

8406– 王東華總領事（右一）代表俄勒岡中國理事會向俄勒岡州中國理事會的兩位資深議員理事，參議員羅布蘭（左一）眾議員巴克爾（中）頒發《白金最高終身成就獎》

7312– 王東華總領事在俄州大榛子協會舉辦的會議上做主旨演講