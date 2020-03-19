特朗普1.2兆救市 全民發千元



（華盛頓十七日電）特朗普政府為遏制新冠肺炎疫情蔓延對經濟的影響，正在討論一套計畫，支出規模多達1.2兆美元，包括兩週內直接向每個美國人至少支付1000美元。

財政部長梅努欽提議，要在4月底之前開出2500億美元的支票，如果美國仍處於國家緊急狀態，將在四週後再寄出總金額5000億美元的支票。

梅努欽週二在特朗普出席的白宮簡報會上表示，「美國人現在需要現金，而總統想立即提供現金。我的意思就是現在，在接下來的兩週內。」

梅努欽隨後在國會上告訴記者：「這是一個很大的數字。對美國來說，現在是一個非常重大的時期。我們提出了一項提案，該提案將為經濟體注入1兆美元。」

知情人士透露，特朗普政府一直在討論一個總規模8500億美元的紓困計畫，但後來討論的支出高達1.2兆美元。

直接發放現金是梅努欽和國會洽談的刺激計畫的一部分。據了解，特朗普政府希望每人能超過1000美元。

梅努欽的提案包括提供中小企業融資3000億美元，2000億美元安定基金，2500億美元發現金且可能不只一次。若包括延期納稅，總規模約在1.2兆美元之譜。每人最高額度100萬美元，每間公司1000萬美元。

梅努欽表示，美國政府不打算將支票寄給百萬富翁，但他強調這個計畫的緊迫性。梅努欽特別指出，市場必須保持開放。他也透露曾和紐約證券交易所主要投資銀行聯繫，所有人都希望市場維持開放，但若有需要，不排除縮減交易時間。

梅努欽將在一個私人午餐會上，向共和黨參議員講述方案要點。其中5000億至5500億美元將用於直接向民眾放款或減稅；2000億至3000億美元將用於中小企業援助；500億至1000億美元將用於救濟航空相關產業；2500億美元用於4月直接向美國人發錢。若景氣依然低迷，也會考慮5月再發同額的現金（支票）。參院多數黨領袖麥康納（Mitch McConnell）已承諾會迅速回應方案。

梅努欽提醒參院共和黨議員，若不採取紓困行動，新冠肺炎疫情恐令美國失業率飆上20%。

特朗普說：「我認為要做些事情，儘快把錢送到國民手裡。」同時，財政部將報稅截止日期從4月15日延後90天，均免息免罰。