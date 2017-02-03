特朗普限制入境命令在美國引爆抗議浪潮 波特蘭示威者在機場內聚集　高喊歡迎移民

（本報綜述）美國總統特朗普上周五簽署行政命令，禁止7個伊斯蘭國家（伊拉克、敘利亞、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹及葉門）的國民入境美國，引發各界連日抗議，美國多個城市周日有示威，抗議特朗普的命令。波特蘭市亦多天連續有抗議行動，包括周六日在機場內和周一在市中心，本州的參議員亦出席表示支持。

受到全國國民和官員的強烈反應，特朗普辯駁稱禁令並非針對穆斯林，「仍會在同情逃避迫害者之同時保護美國公民」。特朗普更罕有地他發出書面聲明，強調禁令並非針對穆斯林，只想國家更安全，「仍會在同情逃避壓逼者之同時保護美國公民」。他表示只要國安政策實施，會在未來90天內恢復向所有國家公民發簽證。

在總統簽署行政命令的第二天，周六下午，有超過150名示威者在波特蘭國際機場遊行，並分別在客運大樓的一樓和二樓的內外喊口號，直達機場的紅線輕鐵一度受阻。

周日，機場內有令一波抗議行動，出席的超過600人，州參議員Jeff Merkley 及眾議員Suzanne Bonamici分別講話支持示威人士，指禁止有違美國精神與核心價值，會草擬法案，爭取將禁令撤銷。接著示威人士在高喊：「這裡歡迎任何人士，沒有仇恨，沒有驚怕！」

波特蘭市長惠勒亦有出席，當他講話時，示威人士向他大喝倒采，不歡他應對上周市中心的示威，有示威人士反問市長「你的准許證何在？」並指他在嘩眾取寵。

機場封了客運大樓二樓，盡量減少對旅客的影響下，讓示威行動進行。示威一直是和平進行的，直至有四名支持特朗普人士到場，雙方對罵並出手，防暴警察奉名到場將兩方示威者拉開，有一名示威者受傷，需入院診治，但無生命危險。

到周一下午五時，有400多名示威者集結在市政大樓對面的廣場，展開另一場示威。示威這表示禁止伊斯蘭人入境和在墨西哥邊境築牆都是種族仇視和不合乎憲法的行為。示威者當中有不少是移民，他們都表示對自己的情況感到憂慮，一名女士表示，她在美已居住了40多年，目前感到非常擔憂，先是針對回教徒，下一個可能是我，雖然我已是一名合法國民。

俄勒岡州州長布朗，在周日發表聲明，譴責總統特朗普的新法令，表聲，本州在這行政命令面前，絕不退縮。

州長說：「在俄勒岡州有過千州民在爭取平等，我們不能和不會退縮。作為州長，我會堅守本州的公民權和人權。」她又表示，她的員工正在研究這條新法例對州民的影響，並承諾會探討方法，使俄勒岡州成為眾人的安全地方。州長表示已準備隨時協助港口局和本地各部門。

另外，波特蘭警察局長Mike Marshman亦在周一宣佈，波特蘭市警方絕不會執行總統的要求，自總統宣佈這行政命令後，移民社區普遍感到恐慌和沒安全感，很多移民人士想到，今天總統要對付這七個國家的移民，難保將來自己也成目標族裔之一。局長保證本地警察將保護本市的少數族裔，成為移民的求助的地方。Mike局長表示，警察將增加在回教社區中的巡邏。他說目前本市還未有任何的有關事件發生，但至少警察的出現將有助減少該社區的恐慌感。