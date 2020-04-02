特朗普警告未來兩週超痛苦　新冠病亡者可達24萬人



（綜合報導）美國的新冠肺炎病例截至周三（4月1日）已超過20萬大關，死亡個案逾4000宗。白宮抗疫專責組周二（3月31日）在記者會公開疫情推測數據，顯示美國就算維持抗疫措施，未來數月仍可能有24萬人死於新冠肺炎，情況至4月中旬達到頂峰。總統特朗普警告未來2周的日子將非常、非常艱苦，要求民眾此後30日都要遵守社交距離指引，並稱這為：「這生死攸關。」

美國冠狀病毒工作小組最高官員博克斯在記者會中拿出圖表警告稱，即使“我們做得近乎完美”，新冠疫情也可能會殺死多達24萬人。她補充說，如果美國沒有對旅行和聚會實施任何限制，政府模型顯示的最壞情況是，160萬至220萬人將死亡。

博克斯形容維持抗疫措施的話可把死亡人數由「山（mountain）」縮減至「小山（hill）」，若民眾改變目前行為的話，數字有可能更少。她指出，數據顯示早期的抗疫措施減慢了加州及華盛頓州的疫情蔓延，「給予我們很大希望」，明言：「沒有靈丹妙藥，沒有魔法疫苗或療程，都是關於行為，每個人的行徑都會改變疫情於未來30日的發展。」

特朗普亦一改此前傾向淡化疫情的態度，表示希望所有國民為前方的艱難日子做好準備，未來14日將非常艱辛，之後就會有一線希望。他促請人們跟從華府指引，限制公眾聚集人數至最多10人、在家工作及不要在餐廳或酒吧堂食。

特朗普明言：「美國人於未來30日是否跟從指引十分關鍵，這生死攸關。」他又聲稱，若沒有他的防疫措施，全國會有220萬人死亡，「你會見人在飛機、酒店大堂死去」，並稱：「根據模型，10萬是非常低的數字，但亦很嚴重。」他打算在這段時間留守白宮主持大局，副總統彭斯則呼籲公眾勿氣餒，抗疫對策正有成效，要相信它們奏效。

同日，國務卿蓬佩奧宣布國務院目前有40至50名員工確診，並有一名員工因感染新冠肺炎死亡，是該部門首宗死亡個案。