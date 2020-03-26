特朗普終把「中國病毒」劃掉了



（綜合報導）新冠肺炎疫情防控是對各國執政能力的一場測驗。美國政府曾試圖為自身「防疫無能」開脫，無端抹黑中國。上周《華盛頓郵報》記者抓拍，特朗普甚至把演講稿中新冠病毒劃掉，改成「中國病毒」。

而在早前的記者會上，同一位記者發現，這次特朗普把演講稿中的「中國病毒」劃掉了。

《華盛頓郵報》攝影記者波特斯福德在社交媒體上透露，3月24日的白宮記者會上，特朗普將演講稿中的「中國病毒」手動劃去，並加入了一段有關「維護亞裔美國人」的段落。

一位在紐約高校任教的華人學者曾表示，早前特朗普直接公開稱「新冠病毒」為「中國病毒」，很可能會引起更多對在美華人的歧視現象發生。政治人物的負面表率作用，會鼓動民間的盲目仇視。

事實也是如此。法新社消息稱，特朗普於3月19日故意將「新冠病毒」妄稱為「中國病毒」後，當天24小時內全美共有36宗正對亞裔的襲擊事件。

美國正經歷總統大選選舉季，謀求連任的特朗普，似乎也意識到要為自己的言論負責。昨天特朗普在社交媒體上寫道，「有一點很重要，我們堅決捍衛美國以及全世界亞裔全體的權益。他們很棒，病毒和他們完全沒有關係。美國亞裔們也在幫忙抗擊疫情。我將共同戰勝新冠肺炎！」

然而特朗普雖然改口不說「中國病毒」，但依舊堅信「病毒來源於中國」這種尚未被證實的傳言。3月24日，特朗普在接受福克斯新聞網採訪時聲稱，「聽著，所有人都知道新冠病毒來源於中國，但我決定不再對此大做文章了。我已經說得很多了，我覺得大家都懂。」

截至目前新冠病毒源頭尚未查清，世界衛生組織將其命名為「SARS-CoV-2」，而將新冠肺炎命名為「COVID-19」，避免了地域上的歧義。世界衛生組織衛生緊急項目負責人邁克爾·瑞安認為，「2009年的（甲型）H1N1流感大流行起源於北美，我們沒有稱它為『北美流感』。所以涉及其他病毒時，我們採用同樣的命名方法是非常重要的。」