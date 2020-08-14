特朗普禁與微信交易 美跨國企業表憂慮     

（本報訊）根據《華爾街日報》報導，總統特朗普上週簽署行政命令，禁止美國企業及個人進行涉及微信的交易後，十多間美國大型跨國企業周二（11日）與白宮官員通 電話，對禁令的影響範圍表示擔憂，認為行動可能破壞它們在中國的競爭力。

參加會議的包括蘋果公司、福特汽車、沃爾瑪、迪斯尼、寶潔、英特爾、大都會保險、高盛集團、摩根士丹利、聯合包裹等。 報導引述美中貿易全國委員會主席艾倫表示：「對於那些不住在中國的人來說，他們不明白如果美國公司不被允許使用微信會帶來多麼巨大的影響。」

因為行政令裡面措辭比較寬泛和含糊，很多人都不清楚禁令到底要禁什麼。 而在周二的通話，這些跨國公司也是想要知道禁令的具體禁止範圍。 該命令禁止美國人進行「任何與微信有關的交易」，但實際哪些交易將被禁止，相關細節還待美商務部確定。 這些公司希望在禁令下月底實施前，華府能縮小影響範圍。

特朗普本月6日簽署行政命令，將在45天后禁止美國個人和企業與微信及字節跳動（TikTok母公司）進行任何交易。 因為行政令裡面措辭比較寬泛和含糊，目前很多人都不清楚禁令到底要禁什麼。 外界關注禁令會否影響到微信母公司騰訊在美國的其他業務。 美國國務卿蓬佩奧昨日（13日）在捷克接受訪問時說，禁令的適用範圍可能不限於TikTok及微信，因為要確保美國民眾的個人資料，不會落入中國手上。

微信在華人中間使用的普遍性和必要性是毋庸置疑的，所以如果微信真的不能用了，肯定會直接影響蘋果的手機生意。 想像一下，如果應用商店裡面沒有微信，那麼 iPhone 在中國的銷售也會面臨很大的問題。

其他一些跟智能手機產業相對較遠的公司也會擔心禁微信帶來的影響，因為無法利用微信渠道賣產品，無法接受微信支付交易，這不僅會讓這些公司在中國做生意變得困難，也 會讓他們很難觸達華人客戶。