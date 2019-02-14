特朗普新稅法試刀 民眾可享更多的退稅

（綜合報導）總統特朗普提出的「減稅和就業法案」(Tax Cuts and Jobs Act），去年1月1日正式生效，因此，今年4月15日前成為他上任以來第一個完整稅季。新稅法最令商家鼓舞的，是20％營利所得稅減免，新稅規則對個人也有優惠。

據瞭解，今年聯邦政府個人所得稅稅率仍然分成7個稅階，但收入範圍大幅調整，申報個人年收入為9,525元至15.75萬元的人們，平均可獲3至4個百分點稅收減免；就算是年收入達到50萬元的有錢人，稅率也由39.6%降至37％。

今年，個人所得稅有兩種減免法，一種是標準扣除額（Standard Deduction），另一種是列舉扣除額（Itemized Deduction）。分析稱，對于擁有房產地的人，標準扣除額能省下來的稅款不多，使用列舉扣除額更有利，因為可以減免州市稅和房地產稅。

列舉扣除額的上限定為1萬美元，個人標準扣除額則從6,350元，提高至1.2萬元，夫妻標準扣除額為2.4萬元，因此不少民眾取用標準扣除額的方式扣稅。但是，家庭成員較多的就沒明顯的好處，因聯邦同時取消了每人4,050元的個人免稅額（Personal Exemption），總收入（AGI）有可能因此上升。

另外，新的兒童扣抵額（Child Tax Credit），由每人1,000元提高到2,000元，單身年收入20萬元、夫妻年收入40萬元者，報稅時17歲以下的孩子也可獲得扣抵，直接在稅單上退稅。

據悉，今年商家可享有20％稅務減免。

分析指，新稅法規則雖然大大簡化，但卻複雜得很，加上早前聯邦政府關月超一個月，預計今年的政府的稅收處理進度會稍慢。與往年一樣，報稅截止日期為4月15日，民眾如果無法在截止日期前完成報稅，可以申請延遲6個月。