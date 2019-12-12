特朗普新政策下　1.9萬名州民將失去糧食券福利

（本報綜述）俄勒岡州福利部門日前表示，特朗普政府剛宣佈對聯邦糧食援助計劃作出一步限制下，估計目前在領取糧食券的州民中，有19,000人將失去這福利。

新法規由2020年4月1日起正式實施，限制本州向那些每周工作或受訓不足20小時的州民提供糧食券，他們不能在三年時間內領取多過三個月的福利。

本地的非營利機構Hunger Free Oregon 的公共事務主任 Matt 指出：這項限制適用於所有由18歲至50歲，無須供養18歲以下孩子的健全人士。他鼓勵目前領取糧食券的州民向福利局的職員查詢，了解新法例會否對對自己有影響。

在上周的聯邦新聞發佈中，農業部長普度表示，新規定將使更多糧食券接收者“走向自給自足，並開始就業”。農業部估計到2021年將有688,000人失去糧食券，到2024年將有709,000人失去糧食券。農業部一發言人強調，設立糧食券的目的是幫助有需要的人士和他們的家庭，而不是一個永久性的給予；又指出希望透過政府的計劃幫助這等人士過渡，最終找到工作，自給自足的生活。

福利部稱，目前，俄勒岡州的36個縣中有31個可以發出豁免，將領取糧食券的期限延長到三個月以上，但聯邦這項新規定將使只有六個縣有豁免的資格。而大波特蘭地區則不在可豁免的範圍內。新法例規定可發豁免的地區，其失業率必須是高出全國失業率的20%，但不能低於6%。

Hunger Free Oregon 的公共事務主任Matt表示，他們的機構將與其他州合作，向特朗普這項新法例提出挑戰。他說：「新的法例要懲罰那些實際上無法獲得穩定的全職工作的人士，我們認為這是錯誤的，適得其反，並會傷害我們的社區。」

州福利部主任Fariborz Pakseresht 在一份聲明中表示：「對那些身陷困境的人，該規定會令情況更差，同時這也將增加食物銀行和其他社區資源的負擔。」