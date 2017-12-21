特朗普政府新稅改方案內容，主要包括：

．入息稅分為7個稅階（tax brackets），分別是10%、12%、22%、24%、32%、35%、37%，而最高稅率由現時的39.6%降到37%，生效期到2025年。

．廢除個人免稅額（personal exemption），但就提高標準免稅額近一倍，即個人12,000元，聯合報稅的已婚夫婦是24,000元。

．企業稅由35%大幅降到21%，2018年生效，是永久減稅。

．廢除奧巴馬健保法中人人要買健保的規定，由2019年開始實施，國會預算辦公室預計，將會有多1,300萬人無健保，而且奧巴馬健保的平均保費會提高。

．遺產稅的免稅額提高一倍，現時的免稅額是549萬元。

．兒童稅務優惠（child tax credit）由現時1,00-元倍增到2,000元，但入息未足以交稅的人，最高退稅額是1,400元，年收入40萬元的家庭，不能享有這個退稅優惠，有效期到2025年。

．州入息稅和地方物業稅最高扣稅額是一萬元。

．現行的房貸利息繼續可以扺稅，但對新的按揭來說，利息可扺稅的房屋貸款額最高去到75萬元，而現行是100萬元。

．現行的慈善捐款和退休儲蓄計劃保持不變。

根據國會稅務聯合委員會非常初步的推測，實施這項稅改法案，估計在10年內增加聯邦預算赤字1.46萬億元，比參議院今年初估計的1.5萬億元略為少。