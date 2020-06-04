特朗普政府拟禁止中國客運航空公司飛往美國



（綜合報導）特朗普政府周三表示，從本月晚些時候開始，禁止中國客運航空公司飛往美國，此舉之所以出爐，是因爲北京方面禁止美國航空公司在該國恢復航班。運輸部稱，受影響的航空公司包括國航、首都航空、中國東方航空、南航、海航、四川航空和廈門航空。

由于今年早些時候發生的新冠病毒大流行，所有在美中之間通航的三家美國航空公司都已停止了對該國的所有服務。北京實際上禁止了美國公司飛往中國。相比之下，中國航司在“五個一政策”下，被允許飛往美國城市。該政策指示，一個中國航空公司可通航一個國家的一個航點，一周只能一班。

達美航空和聯合航空在暫停服務後一直嘗試返回中國，兩家公司均向中國民航局提出上訴，但尚未收到任何回復。美國運輸部還在5月14日的電話會議上敦促中國官員允許美國公司恢復航班，理由是中國違反了1980年有關兩國之間航班的一項協議，旨在確保規則“平等地適用于所有國内外航空公司”。

美國運輸部周三表示：“我們的首要目標不是讓這種情況持續，而是要改善環境，使雙方的承運人都能充分行使其雙邊權利。如果中國民航總局調整政策以給美國承運人帶來必要的改善，本部門已做好充分準備，重新審視其已宣布的行動。”

新冠疫情期間，美中兩國之間的緊張關系已升級到貿易戰中前所未有的程度。距總統大選僅五個月之遙，總統特朗普和他的競選團隊對北京采取了更爲強硬的立場，指責中國允許新冠病毒擴散並破壞了美國經濟。

5月中旬，特朗普政府擴大了對中國電信巨頭華爲的限制，并阻止政府養老基金在中國投資。特朗普上周五宣布，正在啓動終止美國政府與香港特殊關系的程序。