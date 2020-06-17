特朗普政府想用”重返崗位獎金”取代現時每週$600的失業救濟金

（本報訊）週一（15日）白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示，特朗普政府希望結束3月起聯邦紓困法案中包含的每週額外$600失業救濟金，並用另外一種不同的政策取而代之。

聯準會救市行動不間斷，美國政府紓困措施也不斷推陳出新！川普政府正考慮以重返崗位獎金取代現在每週額外$600失業救濟金，無意讓每週額外$600的失業救濟金延至7月31日後，這可能導致目前領取這項福利的大約3000萬人的現金流量急劇減少。

與許多國會共和黨人一樣，川普政府希望結束這$600的付款。庫德洛稱，政府認爲這筆付款減少了人們尋找工作或重返工作的動力會大大增加。

白宮支持用現金獎勵來鼓勵人們重返工作，而不是依賴於增加的失業福利。

國家經濟委員會主任庫德洛週日在做客CNN時說:“總統正在考慮一項改革措施，仍將為重返工作崗位的員工提供某種形式的獎金，雖然數額不會那麼大，但會刺激員工工作。”

儘管庫德洛沒有詳細說明重返工作崗位獎金的具體形式，但一些現有的提議暗示了這種政策大致的模樣。

俄亥俄州共和黨參議員波特曼(Rob Portman)提出的一項方案，將每週$600的支票換成每週$450的臨時支票，發給那些重返工作崗位的人。受助者除工作工資外將得到$450的外加福利。

另一項由得州共和黨眾議員布雷迪（Kevin Brady）提出的方案是，允許接到工作邀約的工人保留兩週額外$600的失業津貼。通常情況下，如果有人找到了工作，他們就會失去失業救濟金。布雷迪說，這個概念相當於$1200的“招聘獎金”。

然而，在這兩項方案的當前形式下，都有7月31日的截止期——與每週$600的福利到期日相同。

另一方面，民主黨人希望擴大失業救濟。他們在眾議院通過了財政紓困法案，將$600的福利延長到明年年初。

一些民主黨人還提議，通過將援助與州失業率等經濟指標掛鉤，逐步減少援助。換言之，每週的福利會隨著州失業率的下降而減少。

Evercore ISI的經濟學家特德斯基（Ernie Tedeschi）預測，國會議員可能會在7月之後做出某種妥協，並以某種形式擴大失業救濟金的發放範圍，以避免使成千上萬的美國人的家庭收入懸而未決。

隨著各州重新開放經濟，許多獲得了“薪資保護計劃”（PPP）貸款的企業都重新僱用了工人，以達到獲得聯邦援助的條件。 5月份新增了250萬非農就業，也遠遠高於政府預計的數字。

庫德洛表示：“這是經濟的轉折點。除了很好的就業數字，還有很多積極的綠色突破指標。我們不想（通過擴大失業救濟金）打斷這一點。”

但是，批評家說，認爲所有自3月中旬以來失業的美國人都能在7月底恢復工作的想法很天真。目前仍有2100萬人失業。如果參考5月份的就業增長，那麽還需要9個月才能大致回到2月份的就業水平。

根據經濟學家的說法，如果額外的失業援助到期，再加上可能與貸款用完了的企業以及家庭花完$1200一次性紓困款的時間吻合，美國人可能會大幅削減支出並造成另一波失業。

賓州大學經濟學教授馬里納斯庫（Ioana Marinescu）綜合了兩黨的政策構想提出了潛在的妥協方案。

該提議將爲失業約四個月的工人每週支付$600，無論他們是失業還是找到新工作。

該提議稱，這項“失業者激勵計劃”將在脆弱的經濟復甦期間保持失業救濟金的原樣，並消除因失業救濟金增加而對工作造成的任何不利影響。