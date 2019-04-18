特朗普擬送移民到庇護城市 波特蘭市長表歡迎

（綜合報導）美國多位民主黨藉市長日前表示，他們的城市，包括波特蘭，歡迎非法移民，打臉總統特朗普威脅要把在邊境逮捕拘留移民送往這些「庇護城市」說法，顯得白宮在處理這項議題上麻木不仁。

路透社報導，力主打擊移民政策的特朗普透過推特（Twitter）證實，想把在美墨邊境遭拘留人士安置在庇護城市。

他證實「華盛頓郵報」（WP）報導，並在推文寫道：「由於民主黨人不願改變我們極度危險的移民法，的確如報導所說，我們強烈考慮將非法移民安置在庇護城市。」

特朗普以庇護城市這種非正式稱號，稱呼拒與聯邦移民當局合作拘捕非法在美生活者的城市，這些地方通常由民主黨執政。

特朗普此番將移民和庇護城市視為威脅言論，很快便得到波特蘭、洛杉磯、芝加哥、費城等橫跨全美多位市長回應。

費城市長肯尼（Jim Kenney）發聲明說：「費城會為迎接這些移民做足準備，如同我們數十年來都張開雙臂歡迎移民團體一般。而白宮這項計畫顯示出川普政府對基本人格尊嚴完全不屑一顧。」

洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）也推文：「他們是人，不是棋子，總統先生。」

新墨西哥州州長葛里向（Michelle Lujan Grisham）也加入戰局，批評此計畫「荒謬且令人難過，川普太過於意氣用事，更別提這分明是對移民家庭困境完全漠不關心」。

波特蘭市長泰德惠勒（Ted Wheeler）亦發推文，指「這是一位總統不合情理的考慮，他再一次質疑我們國家的道德觀。要將人與家人分開，將他們送到全國不同的地方，再毫不客氣地將他們放在被認為對總統懷有敵意的司法管轄區，這說明這個政府的墮落。」

就在特朗普拿移民開刀前幾天，美國官員表示已於3月在墨西哥邊界逮捕或拒絕逾10萬3000人入境，是去年同期兩倍多。