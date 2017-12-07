特朗普承認耶路撒冷為以色列首都 中東多國民眾抗議

（綜合報道）特朗普週三下午1點宣佈，他承認耶路撒冷為以色列首都，並將把美駐特拉維夫大使館搬遷至耶路撒冷。特朗普稱他找到了解決以色列和巴勒斯坦衝突的新方式，即「對現實的認識」。

特朗普稱「我今天的宣佈標誌著以色列和巴勒斯坦解決衝突的新方式的開始。1995年，國會通過了耶路撒冷大使館法令，敦促聯邦政府將美國大使館遷往耶路撒冷，並承認這座城市作為以色列首都的重要性。這個法案以壓倒性的優勢經兩黨同意通過。在經過20多年後，我們並沒有接近以色列和巴勒斯坦之間的永久和平協議。經過這麼多年，所有美國總統都拒絕承認耶路撒冷是以色列的首都。事實上，我們拒絕承認任何城市是以色列的首都。但今天，答案很明顯，耶路撒冷是以色列的首都。這是對現實的認識。是要做的正確的事。」

特朗普説「美國仍致力於幫助推動雙方都能接受的和平協議。」特朗普命令國務院開始準備將美國駐以色列大使館從特拉維夫遷移至耶路撒冷。特朗普強調這一決定並不是對促成持久和平協定的承諾的背離。他稱我們想要一個對以色列人來説重要的交易，這對巴勒斯坦而言也是一個好的交易。此外，副總統潘斯本週將前往中東，致力於與中東地區的夥伴合作，打敗威脅子孫後代的激進主義。

特朗普的宣佈引發巴勒斯坦及中東其他國家民眾的不滿。他們燒燬有特朗普和以色列國旗圖樣的海報，表達自己的不滿之情。抗議者已經聚集在美國駐土耳其伊斯坦布爾大使館前抗議。

以色列總理內塔尼亞胡在特朗普宣佈後呼籲更多的國家承認耶路撒冷是以色列首都。他在聲明中稱「特朗普總統的決定是區域和平的一大步。我們將和特朗普總統及他的團隊一道，共同讓和平的夢想成真。」在做出宣佈之前，特朗普稱這是一個「遲來的」決定。

特朗普説：「這是一個重大的宣佈。它關係到以色列、巴勒斯坦和中東的局勢。我認為這是一個遲來的決定。」特朗普稱「許多總統説希望做一些事情，但是他們都沒有做。很多民眾認為我們應該做一些事。我將在1點宣佈決定，拭目以待。」

當被問到這個決定會影響區域的和平時，特朗普回應稱「我們將在一會兒説到這個事情。」巴勒斯坦總統阿巴斯將在特朗普宣佈決定後發表電視演講。耶路撒冷地區的教會首腦們給特朗普寫信。他們提出「莊嚴的建議」希望美國繼續承認目前耶路撒冷的國際地位。他們認為任何突然的變化都會造成不可挽回的傷害。

在特朗普宣佈承認耶路撒冷為以色列首都並將美國大使館遷至耶路撒冷後，哈馬斯恐怖組織呼籲抗議特朗普的主張，稱這是「憤怒之日」。

哈馬斯組織發佈正式聲明，敦促巴勒斯坦民眾在週五的祈禱之後，以「一切可用的手段」回應特朗普的宣告。聲明中稱「我們呼籲所有巴勒斯坦人在週五反抗以色列，否認美國宣稱的以色列首都為耶路撒冷和遷使館的計劃。」

「巴勒斯坦伊斯蘭抵抗組織將使用一切可能的手段回應美國這個會危害耶路撒冷的決定。耶路撒冷是一條紅線，不容褻瀆。」巴勒斯坦駐英國代表哈桑稱「特朗普的宣告是向中東宣戰。他向15億穆斯林和數百萬基督徒宣戰。耶路撒冷是聖地，不能完全處於以色列霸權下。」

美國海軍陸戰隊加強了美國駐中東地區的使館的安保措施。美國軍方已經在中東地區做好了預防性準備。幾個反恐安全小組已經到達中東的美國使館，使使館更加安全。國防部表示將與國務院外交安全局密切合作，保護領館的利益。