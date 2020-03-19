特朗普將啟動《國防生産法》　出動美軍醫療船



（綜合報導）特朗普總統周三宣布，聯邦緊急事務管理署（FEMA）在全國範圍内啓動新型冠狀疫情防治工作。

“今天，每個地區都啓動了FEMA響應工作。我們處于（災害工作）第一級，第一級是我們將與FEMA合作的最高級别。”

總統同時指出，他將會啓動《國防生産法》(Defense Production Act)賦予的特别權力。據FEMA稱，這是總統當局加快和擴大美國工業基礎資源供應以支持軍事，能源，太空和國土安全計劃。特朗普表示他會在這次會議結束後，馬上簽署法案並立即採取行動。

CNN上個月報道說，特朗普政府正在考慮使用1950年朝鮮戰争戰時通過的《國防生産法》來擴大口罩和防護裝備的生産，以防止新型冠狀病毒傳播。《國防生産法》賦予總統出于國家安全等原因擴大關鍵材料或産品生産規模的權力。

特朗普在宣布自己會啟動朝鮮戰争時期的《國防生産法》後說：“從某種意義上說，我是戰時總統。”特朗普拒絕地透露《國防生産法》將如何使用，他說政府仍在做出決定。但特朗普指出：“我們需要數百萬個口罩，我們需要呼吸機。”

特朗普在記者會上還證實了紐約州州長庫默在周三早些時候發表的一項聲明，即聯邦政府將向紐約市部署一艘海軍醫療船，以幫助提救治院的能力。特朗普補充說，另外一艘海軍醫療船也將被部署到西海岸，但尚未確定具體位置。

美國國防部長埃斯珀周二（17日）表示，國防部將提供500萬個N95口罩，並動用海軍醫療船及野外醫院減輕民間醫院的壓力，同時考慮召集更多國民警衞軍及後備役士兵，支援各州政府的抗疫行動，但暫毋須動員現役士兵。

埃斯珀表示，國防部將從戰略儲備向衞生及公共服務部，提供N95口罩及其他個人防護裝備、2000部呼吸機，其中100萬個口罩即將到位。此外，國防部14個實驗室可為非該部門人員檢測新冠病毒，數量稍後增至16個。1500名國民警衞軍現時在18個州參與抗疫，埃斯珀透露正考慮召集更多國民警衞軍及預備役士兵。

為減輕民間醫院的壓力，埃斯珀下令海軍準備在東岸及西岸，部署醫療船安慰號（Comfort）及仁慈號(Mercy)，預料需時數日才能出海。由於它們與野外醫院沒有足夠空間處理傳染病患者，因此將接手民間醫院的外傷個案，使後者集中人力及資源處理新冠肺炎病例。兩首醫療船內均設有近1000個病房。

特朗普總統在簡報會上證實，他正計劃禁止尋求庇護者和其他無證移民越過美國南部邊境，以防止新冠病毒傳播。