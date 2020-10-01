特朗普在選辯論中提到波特蘭　本地官員有話說

（本報綜述）波特蘭市連場的示威，在周二晚的總統競選辯論大會中，再次成為特朗普的話題。

在辯論大會中，總統提到，他得到了全國幾乎所有執法部門的支持，並點名說到波特蘭市的警長辦公室周二就曾表示對他的支持。

對此，麥縣警長里斯特表示，在波特蘭市是沒有警長辦公室的，只有麥縣才有，警長在推特發聲明，說：「作為麥魯瑪縣的警長，我從來沒有支持過特朗普，在未來也不會。」而麥縣地方檢察官施密特亦在推特上回應里斯特，說：我認識的里斯特是一名正氣的好人，他不會公開支持特朗普口中所說的廢話。」

在辯論會中，特朗普問拜登有否就該市持續的內亂，親自打電話給波特蘭市市長泰德·惠勒和俄勒岡州州長凱特·布朗。

拜登回應道：「我現在不是公職人員，我是前副總統。我已在公開聲明中明確指出，應起訴暴力行為。」隨即雙方又來一輪熱戰。

特朗普更指本州和本市的官員無能，最終要他派出聯邦執法者來緝拿在示威中開槍的兇手。

到周三早上，惠勒市長亦發聲，指特朗普正在散播恐嚇和仇恨，如病毒一樣感染我們的政治身體。並指出總統這番言論提醒了我們的社區，必須團結起來反對種族主義和仇恨。與抵抗病毒一樣，社區要團結起來，預防和治療來自華盛頓特區的醜陋行為。

在聲明中，市長指出，市官員在周二早上接受了一個有關白人至上的歷史和策略的培訓，從中。昨天早上，市領導會見了西方國家中心，接受有關白人至上的歷史和策略的培訓。然後，當晚，就見到特朗普拒絕譴責白人至上主義。

市長說：「我們每個人都有機會和義務反對暴力和仇恨。我們的城市和我們的國家正在經歷歷史性的轉變。人們幾乎在我們所有的公共機構中都要求種族正義和根本變革。創造這種變化的挑戰是巨大的。我們的總統以及任何從事暴力和破壞行為的人，無論其政治信仰如何，都使這些變化更具挑戰性。我想向總統和我們的社區說清楚：暴力和仇恨在波特蘭是沒有地位的。那些從事暴力和仇恨的人正在反對種族正義。他們正在創造條件，使白人至上和恐嚇主義得以生存。如果我們站在一起，我們就可以預防，治療和消除感染我們社區的暴力，仇恨和恐嚇的病毒。」