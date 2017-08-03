特朗普力挺移民改革議案：採取積分擇優制 大砍親屬移民

（综合报道）星期三上午，特朗普與科頓和普度共同宣佈重大移民改革星期三上午，特朗普在白宮宣佈了以技能為基礎的重大移民改革議案，該議案旨在減少合法移民數量，限制目前佔據合法移民最多數的親屬移民名額，減半難民的綠卡名額，同時取消綠卡抽籤。

特朗普普與代表阿肯色州的參議員科頓和代表喬治亞州的參議員普度共同宣佈了該項移民改革議案。

該議案名為《改革美移民強化就業法案》草案，原本由科頓和普度在今年2月提出，他們隨後一直與白宮官員合作修改、詳盡內容。

特朗普將此議案稱為是美國半個世紀以來最大的移民改革。他説，新的移民議案將結束此前的「移民鏈」政策，用「積分系統」取代現在的「低端移民體制」。議案將減少非技術性移民的數量，此舉能減少貧困，增加美國工人的工資，並節省納稅人數十億美元。

特朗普指出，「現行的移民政策對「我們」的民眾、公民和工人不公平，新的移民改革議案顯示了我們為正在掙扎的美國家庭著想的決心，該議案也貫徹了「美國優先」的政策。」

新議案不僅防止新移民收割福利，也保護美國工人不被取代。特朗普説，新議案將透過減少無技術移民來給美國工人提高薪水，確保幫助新來者被同化、獲得成功、實現美國夢。

特朗普政府表示，五成移民家庭獲得福利，僅三成美國家庭獲得福利。

新的移民改革議案由科頓和普度在今年2月提出，旨在限制親屬移民數量，取消以多元化為目的的國際移民抽籤，並限制難民移民的名額。目標是把每年移民入籍的人數，從現在的100萬人，到2027年時，減至50萬人。

對於親屬移民，議案雖然仍將優先考慮美國居民的直系親屬，包括配偶和子女，但是將中止發放綠卡給其他家庭成員，包括美國居民的成年子女。

該議案稱，由於綠卡抽籤涉及欺詐問題，且不符合經濟效益或人道主義宗旨，應予取消，如此可減少5萬移民。

該議案還採取「積分制」，以擇優選擇移民，衡量標準包括是否英文流利，是否有能為美國經濟做貢獻所需的工作技能，以及財政狀況是否穩定，是否能支援自己和家人在美國的生活。此外，該議案還規定新移民不能申請政府福利。

議案要求將每年獲得綠卡的難民人數限制為5萬人。

法案支援者稱，該議案將幫助美國的低技術勞工獲得更多工作機會，不過一些共和黨議員和商業組織則反對減少移民的做法。

根據普林斯頓大學和哈佛大學的移民預測模型，如果該議案成為法律後，第一年總移民人數將降為637,960人，到2027年減為539,958人，比2015年的1,051,031名移民減少約50%。

根據獨立研究機構移民政策研究所的統計，美國2014年超過100萬人獲得永久居留身份（綠卡），其中64％是通過申請親屬移民獲得，15%通過職業技能，13%是通過難民庇護，5%是通過綠卡抽籤。而在鄰國加拿大，通過經濟或技術能力取得永久居留身份者佔63%，只有24%是基於和本國公民的親屬關係。

這一提案還未在參院通過，預計將會在國會遇到重大阻力。前國土安全部副部長諾頓説，這個移民草案看來「是一場政治試題討論，而不是實際試圖執行的政策」。換言之，他認為這個草案通過的可能性極低。

代表紐約州的參議員舒默在特朗普宣佈新移民議案後表示，「底線是，將合法移民數量減少一半，是完全不合理的，我們認為這個議案根本不會成功。」

共和黨參議員格雷漢姆星期三就新的移民議案發表聲明稱，他支援議案中擇優選擇移民的方式，但他對法案的另一部分存有疑慮。

格雷漢姆説，新議案提議將合法移民數量減少50%，這將對南卡的經濟造成毀滅性打擊，因為南卡的支柱經濟是旅遊業、服務業和農業，大量減少合法移民，將造成上述産業職位出現大量空缺。格雷漢姆還指出，如果該議案未有效執行，將會刺激非法移民數量的增加。