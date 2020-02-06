特朗普兩項彈劾指控均脫罪！羅姆尼就濫權投有罪票

（綜合報導）共和黨控制的參議院周三下午就特朗普彈劾審判進行正式投票。總統特朗普在對他的兩項指控——濫用職權和妨礙國會中均得以脫罪。

在第一項濫用職權的彈劾條款投票中，48名參議員判定有罪，52名參議員判定無罪，特朗普在首項彈劾條款中脫罪。羅姆尼是唯一投票判定特朗普有罪的共和黨人，民主黨人全部投票判決特朗普有罪。

在第二項妨礙國會的彈劾條款投票中，以黨派劃線，47名民主黨參議員判定有罪，53名共和黨參議員判定無罪。羅姆尼在第二項指控中投票爲特朗普脫罪。

此前，來自猶他州的聯邦參議員米特·羅姆尼已經表示

對彈審判中的·特朗普總統的定罪投出贊成票，成爲唯一與總統及其政黨決裂的共和黨人。

“憲法要求參議員回答的一個嚴重問題是，總統是否實施了一項極端和過分的行爲，以至于上升到了“高犯罪率和輕罪”的水平。羅姆尼回答說，“是的，他做了。”此舉使得總統曾尋求的共和黨百分百的一致支持破産，并肯定會引起總統及其盟友的雪崩式的批評。

在衆議院民主黨人開始對總統特朗普正式發起彈劾調查四個月後，參議院周三準備對特朗普濫用職權和妨礙國會兩項指控宣判無罪。

特朗普是美國歷史上第三位被衆議院彈劾并被參議院審判的總統，周三下午4點，參議院

特朗普是否無罪進行投票，這

決定他是否可以完成總統任期，還是必須立即

其職位移交給副總統彭斯。

盡管投票是歷史性的，但對結果是毫無疑問的，因爲參議院的53名共和黨人都沒有表示

投票定罪他。如果想要罷免特朗普，100名參議員中必須有67名投贊成票，這是參議院從未采取過的行動。

如果特朗普被判無罪，共和黨人和民主黨人

把各自的案件交給選民，特朗普尋求在11月3日大選中連任。特朗普周二晚上在他被宣布彈劾的國會衆議院發表了他的年度國情咨文。

參議院彈劾審判歷時21天，重點圍繞特朗普去年夏天是否扣留了美國對烏克蘭的援助，以施壓基輔對今年美國總統大選的民主黨競争者前副總統喬•拜登展開調查。

特朗普否認有任何不當行爲，衆議院和參議院的共和黨人此前一直表示認可。但是在過去幾天中，一些共和黨參議員批評了特朗普的行爲，不過仍捍衛他繼續任職的權利。

“他要求外國調查一個政治對手是錯誤的，”今年競選連任的溫和派共和黨參議員蘇珊•柯林斯周二表示，但補充說特朗普已經吸取了教訓。

民主黨參議員霍倫拒絕了這一說法，“我們從總統自己的話中得知他沒有這樣做”。民主黨人辯稱，如果不面對指責，特朗普

不會有任何改變。

參議院多數黨領袖麥康奈爾周二對特朗普進行了全面的辯護，敦促參議院“投票以防止派系熱潮沸騰并燒焦我們的共和國。”作爲回應，參議院民主黨領袖舒默說，如果美國人認爲自己的選舉是通過外國幹預來操縱的，那

是“民主終結的開端”。

1月27日至28日進行的路透社/益普索調查顯示，39%的美國成年人贊成特朗普的公職表現，而55%的人反對。衆議院在9月份發起彈劾調查時，他的支持率爲43%，而他的反對率爲53%。