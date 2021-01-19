特朗普任職最後一天計劃曝光！

政權交接在即，美媒15日曝光了現任總統特朗普離開白宮的具體計劃，稱特朗普將打破傳統，不在總統就職典禮前招待拜登夫婦喝咖啡，併計劃於當地時間20日上午 離開白宮、安德魯斯空軍基地舉辦“告別儀式”後，飛往海湖莊園

按照慣例，美國總統會在最後一天參加新總統的就職儀式。 然後乘坐軍用直升飛機飛往安德魯斯聯合基地。 乘坐在那裡等待的空軍一號到總統的住處。 但是這一次使用的空軍一號是新總統特批給前總統使用的。 特朗普早已與民主黨勢同水火，不可能讓拜登特批。

根據特朗普任職最後一天的計劃，他在上午，會在安德魯斯聯合基地舉行盛大的歡送儀式，鳴21響禮炮、奏軍樂和走紅地毯，在軍隊的目送下最後一次登上空軍一號， 離開華盛頓前往弗羅里達的濱湖莊園。 這一套流程是美國迎接國家元首的待遇。 也就是說，特朗普將以國家元首的身份離開。 與特朗普一起離開的還有美國總統的象徵，核按鈕。

不參加就職儀式，不交核密碼箱，這對於白宮的官員來講十分頭疼，因為這根本不符合規定。 雖然五角大樓方面表示，特朗普手中的核密碼箱已經沒有任何用處，不會爆發戰爭。 但是，前任總統將核密碼箱交於下一任總統意味著將軍權交出。 不交出，證明特朗普不承認敗選，要再進行抗議。

特朗普成為150年來第一位不參加新總統就職大典的離任總統。 他已經明確，拜登的就職，我就是不參加。 通常情況下，即將離任和即將就任的美國“第一家庭”會於就職典禮當天的上午在白宮會面。 美國媒體也稱這是特朗普“最後一次對規則的藐視”。 但副總統彭斯一家將按照過去“第二家庭”的傳統出席就職典禮。

CNN一篇報導就說，現在特朗普呆在白宮，大門不出，正進入“自怨自艾模式”，而最愛的推特賬號都沒了，只能站在窗戶前，看著手下忙著搬家 。 另有傳媒指出，特朗普在最後可讓他瘋狂的日子裡還忙著最後的挖坑。

比如，都最後時刻了，特朗普還致函國會，要求削減274億美元的預算開支，其中包括用於支持全球疫苗接種的資金。 有議員痛罵：還有比這更缺德的嗎？