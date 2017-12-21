特快列車首航出軌 超速50咪　3死百餘人傷 調查顯示　列車趕上路　未有裝設預防失速系統

（本報綜述）周一早上7點40分，美國鐵路公司(Amtrak)一列501火車在華盛頓州杜邦（DuPont）市附近發生火車脫軌事件，這是該特快列車的首航，沒想到就發生慘劇。意外導致3人死亡，近百人被送院治療。意外發生之後，華盛頓州五號公路南下線被封，西雅圖至波特蘭方向車道受影響。有航空公司為方便旅客出行，特別調低週一及週二往返兩城的機票價格。

國家運輸安全委員會(NTSB）已就此展開調查，在周二公佈最新的意外調查進展。國家運輸安全委員會的發言人丁扎爾表示，根據安裝在火車頭的數據紀錄儀發現火車在時速30哩的路段超速行駛達80哩，也坦承出事鐵道新段，並未裝設預防失速的「主動列車控制系統」（PTC）。

據報導，主動列車控制系統是透過GPS衛星定位與鐵道兩側的偵測裝置，即時確認列車行進狀況的一種自動化機制。透過這套即時監測，中控的鐵道中心就能掌握各路段的交通資訊與列車狀況，並在遭遇鐵道狀況時，主動向行進的各班次列車下達減速或停車令。根據美國聯邦法令的規定，所有的通勤或貨運鐵道，本都該於2015年底前，完成PTC的裝設；但在系統運行複雜、設備單價又高的狀態下，鐵道業者也不斷遊說聯邦政府，並將PTC全面上路的法定期限多次推遲到了2018年。

報導指，這段沿著I-5公路的新鐵道路線，在過去原本僅限於貨運列車使用。直到今年Amtrak才為了縮減車次時間與成本，將該路段升級為客運使用。但美鐵卻未有裝設PTC系統就讓新列車線開航。

早前，有當地議員指出這一條新鐵路航線是不安全的，並花費1.8億美元建造只可以縮短10分鐘車程的軌道也是不值的。

當地時間星期一早晨6點，載著80多名乘客及車務人員的美鐵501號特快線首個航班從西雅圖出發，早晨7點40分，列車走到華州DuPont市Mounts路的一架高架橋上時脫軌。當時列車時速為81英里，超出限速50英里。列車共有14節車廂，其中有13節車廂脫軌，衝出高速公路的出軌列車，一路壓過了公路上5輛轎車及兩輛卡車。大批救援人員進入火車車廂，與地面的汽車搜救，其中一節車廂，還凌空擱在橋下面。今次意外導致3人罹難、97人受傷被送院治療，其中4人傷勢嚴重。

乘客卡恩斯（Chris Karnes）身在車頭數落去第三或第四卡，沒有受傷。他說，「列車剛經過杜邦市，似是入彎時出事。當時突然感到劇烈搖晃，有如衝落山一樣，之後多卡出軌，乘客要踢開車窗逃生。」他說：「之後我們向前撞，車窗破碎，我們停下，見有有水從火車湧出。大家都在尖叫。」

卡恩斯說，由於太平門失靈，乘客被迫踢破車窗逃生。

當時正在公路上開車的目擊者Greg Mukai告訴記者：「我們所有的車都盡全力立刻剎車以免撞倒彼此。」

來自俄勒岡州醫科大學（OHSU）的神經外科主任醫生Nate Selden博士，當時正與18歲的兒子從波特蘭開車往西雅圖途中，他看到意外，在救援人員到場前已立即聯同一班好心人，爬入車箱內救人，他表示，在兩小時內他已協助了超過25名傷者。

事故發生之後，阿拉斯加航空公司立刻調低了西雅圖至波特蘭或者尤金的機票價格，將方便更多旅客出行。

美鐵501列車是該公司在北美西北部最繁忙的列車之一，連接5號公路走廊帶沿線的18個城市，包括西雅圖、波特蘭、溫哥華和俄勒岡州的尤金市。

美國總統特朗普為事故造成多人死傷致哀，又在推特表示，這起事故凸顯，美國應盡快通過他建議的基礎建設投資計劃，完善基礎設施。