特德．惠勒宣誓 正式上任波特蘭市市長

（本報綜述）波特蘭新任市長特德．惠勒在一月一日正式上任。

在新年假期之前的周五，特德．惠勒在市政廳內舉行了私人的宣誓儀式，並在一月四日在一小學內舉行公開的宣誓儀式，正式成為波特蘭市第53任市長。

特德．惠勒特別選擇了位於東區的Jason Lee 小學作為他公開就職儀式的地點，他說這是要向市民傳達他希望將波特蘭市變成屬於每一位市民的城市；而波特蘭東區現有的困難就是波特蘭市要正對的挑戰。

他繼續指出露宿者、警隊缺乏誠信和房屋的可負擔性等問題正在衝激著整個社區。而談到譴責種族歧視、性別歧視和同性戀恐懼症，惠勒指我們不能空談，必須要慎重和特別關注這等議題，並培育和支持多元主義的想法。他強調這是市政府和市民的責任，如果大家都不能做到這些，就不能掌握本市，甚至是全國的未來。

選擇在小學進行就職儀式的另一目的，惠勒指出看到他自己的十歲女兒和這些小學生，令到他更有決心要為他們創造一個更好的未來。惠勒市長說這雖然是「陳腔濫調」，大家聽過了無數次，但大家都不能否認，這些兒童就是我們的未來。

特德．惠勒在周二正式上班後，立即分配各部門予四位市議員，而市長自己則將本市最重要的幾個部門歸其管理，包括房屋署和警察部門。

特德．惠勒在本州的政壇上已有十年的經驗，今次他帶著過往的決策、財務和政治等方面的經驗，坐上波特蘭市市長一位，希望憑著這等經驗，挑戰波特蘭市正在面對的困難。最後，惠勒市長說：行動是最重要的，我知道你們信任我。

特德．惠勒十年前開始踏入政壇，擔任麥魯瑪縣縣長，當時他成功挽回縣政府一直陷於嚴重財赤的經濟情況；在2010年，當時的州長委任他成為本州的財長，為本州創立了首個退休儲蓄計劃。在踏入政壇前他曾任經濟分析師和主管一家投資公司。特德．惠勒擁有士丹福大學、哥侖比亞大學及哈佛大學的學位。