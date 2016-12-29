特德·惠勒即將上任波市市長　準備強勢出擊 重整政府架構

（本報綜述）新任波特蘭市長特德·惠勒將於一日正式上任，在上周的一個記者會中，他顯得整裝待發，已準備好強勢出擊，重整政府架構，為市政府未來動向定出方向。

報導指，惠勒的表現積極，不準備浪費時間，並且豪不吝惜地直指現時市政府的決策。

自五月勝出初選後，特德·惠勒已積極展開準備上任波特蘭市長的工作，包括不斷與各市議員會面，了解實況；同時他亦不斷與多個民間團體和不同的社區接觸，了解各界的需要。

惠勒表示，他將會在一月三日公佈他對各部門的調動，到四月，他會將目前分配予不同市議員監管的各部門收回，暫時由他控制，直至市政府訂出下年度的財政預算，這份預算將於五月份開會通過，然後在七月一日正式生效。所以到五月份預算案鐵定下來後，他才考慮正式將不同部門的監管工作重新分配給各市議員。

惠勒在競選時曾表示過，他對不同的部門都有不同的建議和工作目標，他亦希望市議員能作出配合，如發覺部門的領導能力未能達標，他會隨時作出更改。

惠勒表示，他將拿下警察部門在他監管名單下，因為他希望能改善警民關係；同時他亦會從Dan Saltzman 市議員手中取回監管房屋署的工作，因為他認為要應對本市的露宿者問題和房屋的可負擔程度是極為重要的。

在房屋問題上，惠勒指出他計劃以不同的方式來處理目前的問題。在他的參選政綱中，他曾經承諾在他上任的第二年，街上一半的露宿者將可也入住庇護所。惠勒了解到在目前波市的情況下，他未必能兌現這個承諾，但他將會推出更多不同的應對方式，例如緊急庇護所、小房子屋村及分流中心等。他強調，允許遊民露宿街頭絕對不是一個人道的處理方式，這只會增加居民和商店對露宿者的僧恨。

另外，惠勒表示他對市政府財政預算辦公室最近發表的預算案感到擔憂，他指出雖然目前波特蘭市的經濟正強，市政府的收入有破記錄的增長；但預算案顯示出市政府花錢的速度快過收錢，並提出在未來五年內市政府須每年削減400萬元開支來平衡預算，原因是市政府通過每年撥款1,200萬元給予向一些全新的項目。

惠勒表示，我們在通過撥款前，必需要了解那些項目是可行的，然後才決定撥款支持，不可能因為這議題是目前最多人談論的而撥款支持。

有關現任市長海爾斯積極支持的環保方面，一直支持減碳的惠勒認為，在持有不同環保意念的新總統上場後，這議題將變得更重要。在這方面，惠勒表示他會將注意力放在本地的問題，例如改善東區的公共交通配套。目前，不少居民因為無力負擔日益高漲的房租，很多市民已遷到租金較便宜的東區，但西區的職位增長不斷在升，市民在通勤期間就會大量產生二氧化碳。惠勒認同目前市政府在市區範圍內增加住屋密度，讓更多市民能集中在市區範圍內生活。

談到大家關注的警察部門，惠勒對海爾斯市長在他宣佈計劃找一名適合的人選取代退休的警長一位時，委任Marshman 擔任警長有點不滿。惠勒表示，他需要一個有與他相同價值觀和同意他的改革方向的人選來配合他要推動的政策。他又評擊市政府對警察的新薪酬合同太仁慈，他認為對警察大幅加薪，但要求的條件太低，而要主是答應了加薪，但卻沒有想過錢的來源。

有記者問惠勒為何市政府與警察部相討合同時，他不出聲呢？他說他在背後跟警察部的職員及市長和市議員有多次商談的機會，但選擇不出面是因為不希望被冠上「影子市長」稱號，同時如果當時出聲的話，就會引來各方對他沒完了地查問有關市議會更多的議題。

到最後，惠勒也表示，就算當時他參與合同的談判工作，他也不肯定他能拿到一份比現時更好的合同。

市民及各界人士都在觀望惠勒上場後，這位前財務長能否扭轉波特蘭市政府在多個辣手問題的處理方式，並獲得更有效率的成果。