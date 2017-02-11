特别新聞： Trimet 及移民局澄清有關合作拘捕非法移民純屬謠言

Trimet 於在周五罕有地作出闢謠行動，呼籲市民不要誤信社交媒體流傳有關移民局在巴士上捉拿非法移民的謠傳。

周四在一名網友在臉書頁中上傳一則消息，部說他一位在電台工作的朋友得到第一手消息，T與移民局正合作在移民聚居的地區作身份突擊檢查。並指明在Powell 街一帶，著民眾要提高警惕。並特別指出，事件發生在Powell 102街的巴士站，一名移民被趕下車。

也有網有留言稱巴士公司的查票員將查出沒有買車票的乘客交給那些在巴士站等候的移民局執法人員。

這段消息在社交網絡中瘋傳，而在華人的微訊群組中更言之鑿鑿的指出，被捕的是一名華裔女性。這消息誤導了不少華人，有華人向本報和社工查詢，表示感到憂慮，基於安全理由，不敢外出。

Trimet 在當晚隨即在其推特網頁內澄清，稱所有有關T 查票員與移民局合作的傳聞，全屬謠言。又在周五向外發佈，聲稱該公司未有與移民局合作，在將來亦未有這打算。

Trimet 表示，在周四他們並沒有任何查票行動，亦未有接獲乘客或司機投訴任何有關移民局人員的個案。發言人說，在目前波特蘭市已宣佈為移民庇護城的情況下，巴士公司的警察部門是禁止執行聯邦政府的移民法例的。並強調他們絕對不支持針對任何乘客和市民的舉動。

移民局亦發聲明駁斥謠言，指最近移民局正在市內的巴士進行突擊檢查，是毫無根據的謠言，他們正在努力應付這些謠言，呼籲媒體不要誤信而作出不正確的報導。

移民局的官員表示，自特朗普上任總統後，移民局並沒有加強拘捕非法移民的行動。