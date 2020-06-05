爭拗多年　校警政策終成歷史 有家長擔心學校治安由誰來管



（本報訊）一場由種族歧視引起的全國示威行動中，波特蘭市市長承諾改革，首個改革是市長和波特蘭校督均不約而同的宣佈停止派駐警察在本市多家高中的校園內。這項措施實行了多年，近年已有不少聲音質疑應否有陀槍警察在校園出現，但看到愈來愈多的校園開槍事件，也有家長擔心子女在學校的安全。

波特蘭校區的學督瓜達盧佩．格雷羅（Guadalupe Guerrero）周四已宣佈停止警察駐守學校的措施，他會將會省下來的開支撥到加強支援學生的項目，包括聘請更多社工、輔導和有文化背景的支援服務等。

應否有警察長駐一直是學校和家長們討論多時的話題。有家長應為，警察經常因行為不當而成為全國的新聞頭條。去年格雷羅學督已有此意，但波特蘭市另外的David Douglas 和Parkrose 學校卻反對，校董會希望繼續有校警駐守學校，只是不願支付這項服務。

今年校區已通過支付波特蘭警察部門120萬元來維持校警的項目，但期後有校董成員表示是在受壓下急速通過，數星期後在學生和家長強烈反對，董事會最後撤銷了其決定。然後，上月，在與校區人員會面後，市長承諾撥款160萬元給予三過校區：波特蘭、David Douglas 和Parkrose來維持校警的措施。當時在市議會中，唯一反對這撥款的非裔市議員哈迪斯蒂（Jo Ann Hardesty）她指這項目的透明度不足，她的批評與學生和家長對校董會的批評一樣。

哈迪斯蒂日前再次重申她反對這撥款。除了這項目，哈迪斯蒂還要求取消資助波特蘭市的減少槍枝暴力小組（Gun Violence Reduction Team)及公交車警員（transit police）等兩個項目。她認為這都是特別針對某些種族而設的不公平項目。她指出公眾批評，少數族裔學生被校警逮捕的比例過高，並且這已令不少被捕學生直接進入刑事司法系統而無法有改過自身的機會。到目前，市長仍未有對減少槍枝暴力和公交車警員兩項目表態。

在這樣強勢的聲音下，再加上今次抗警報示威和要求改革警隊的推波助瀾下，校警政策馬上被下架。

至於曾在2014年發生校園開槍事件的Reynolds 校區，在消息一出後，該區的校督Danna Diaz表示，他們會繼續維持校警駐守學校的措施。負責該區的是格利森警察局（Gresham Police）和麥魯瑪縣警局。

校督Danna Diaz指出，多年來校區與警察部門已建立了穩固的支援關系，在彼此緊密的合作下，為學校提供了校警（或稱學校資源官員SRO）的服務。校警與校內的老師和教職員們並肩合作，為學生提供服務，並且已跟許多學生及其家庭建立了良好的關系。校督表示，隨著下學年即將來臨之際，校區願意加強對話，在新學年為學生提供更好的服務。

在2014年一名15歲學生向一名14歲的同學開槍，當時在兩名校警立即出現保護了其他學生和開槍學生的安危。

年初，波特蘭警局副局長Chris Davis 曾表示，校警可以在學校的層面協助學生解決一些小問題，免至青少年被捕而要進入司法制度內。副局長強調，該部門沒興趣建立一個從學校到監獄的直通車渠道，而警察部門的青少年服務部，無論在年齡、性別、種族、語言都是最多元化的，能照顧不同背景的學生。

另外有教育界的領袖指出，校警每天在學校與學生的接觸中，幫助年輕人與警察建立一個互信的關系，在全國關注校園安全時，校警的存在是有利無害的。

警察工會主席對市長的決定表示不感到意外，因為應否有校警的問題已商討了好幾年的時間，取消校警對警察部門的財政收益影響大，但主席指這與騎警項目一樣，經多年的爭拗後，最終都難逃被「殺」的命運。

警隊成為了今次示威主要被針對的部門，不少市民要求不再撥款給警隊，惠勒市長在周五新聞會上被問及這問題時表示，下周他會公佈更多有關改革警隊的詳情，但表示波特蘭市仍需要有一個強大的部門來保護市民的安全。