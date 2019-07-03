營造清潔乾淨環境　市政府大手添置垃圾桶

（本報綜述）作為一個對露宿者友善的城市，隨著夏季的到來，波特蘭市中心和其他地方都湧現大量無家可歸人的遊民在街邊露宿。伴隨著露營宿的增加，街上也到處有見到垃圾。加上夏天是波特蘭的旅遊旺季，為減少城市衛生對市中心商舖的影響，市政府特別安裝了大量的便攜式廁所和增添新垃圾桶。

據稱，在過去的幾年裡，波特蘭的公共和私人機構一直在努力處理市中心的垃圾問題。近期，他們更花了近一百萬元試圖解決這影響市容的問題。城市官員和商業領袖稱，對增加便攜式廁所和新垃圾桶能保持整潔的城市持樂觀態度。但有些人認為這不會解決根本問題，因為無家可歸人士不斷在增。

每年夏天，遊民的帳篷數目會突然湧現，接著投訴就增加。市政府官員知道這種基礎設施並不能解決遊民的根本問題，但市民和市中心的商舖都希望波特蘭能保持清潔，因為沒有人會願意到垃圾圍城的地方工作或旅行。

市長辦公室發言人稱，波特蘭不但要解決垃圾問題，還要努力解決遊民現象。

據悉，4月份，波特蘭市中心的垃圾回收頻率已經提高到一天一次。垃圾的回收頻率是因應垃圾的數量而增加的，從原來的每週四天增加到五天，再到六天，最後是七天。

據稱，如果當天晚上沒有清空垃圾桶的垃圾，垃圾就會溢出，流浪人士有時會從垃圾桶翻找食物，把垃圾弄得滿街都是。不過，回收垃圾的費用是由市中心的企業支付的，他們得到的好處是清潔和安全。

根據市政府的網站，波特蘭市中心在2017年清除了724噸垃圾。這比2016年的638噸垃圾和2015年的485噸有所增加。

據悉，為應對城市衛生問題，5月，市議會經投票決定花錢在有需要的地區，包括市中心，東南區和波特蘭的東區，安裝便攜式浴室和水龍頭。還計劃每週七天，每天12小時配備人員，以防止對便攜式浴室和水龍頭被惡意破壞。

反對者認為，便攜式浴室會鼓勵更多遊民過來露宿。然而，據一份城市報告稱，該市無家可歸者投訴系統中至少有一半(每週多達450份) 是對人類排泄物的投訴。

報導指，波特蘭市估計便攜式廁所運營12個月的費用為645,500元。其中至少有615,000元是給付服務員的工資。

6月，波特蘭宣佈在市中心和老城/華埠區安裝100個高容量垃圾桶。加上去年十月安裝的100個垃圾桶，波特蘭市中心已經投資近30萬元新安裝了200個大容量的垃圾桶。

分析稱，政府的整治已經開始有效果，垃圾沒以前的多，但露宿者問題得不到解決，再多的垃圾桶也沒有用。