燙傷近百人　高壓鍋被召回

（綜合報導）不少民眾居家避疫期間天天煮食，頓時間也成為了廚神，而不少流行的新款廚房電器也成為了搶手貨，但新手「廚神」對某些需特別小心使用 的貨品未有留意，煮一頓飯幾乎也「煮熟了自己」。

近期熱賣的美國家用電器品牌Sunbeam 的高壓鍋（Crock-Pot 6-Quart Express Crock Multi-Cooker），以快熟著稱。 近日因該産品的蓋子上的問題可能會導致滾燙的食物或液體彈出，從而導致嚴重燙傷。

消費者産品安全委員會表示，由於使用者未有正確地打開高壓鍋的蓋，結果被燙傷，有報告稱有99人因此而受傷，從一級燒傷到三級燒傷不等。

此次召回包括在美國銷售的914,000多件産品和在加拿大銷售的28,000多件産品。 這產品自2017年7月開始在沃爾瑪，Target及其他零售店出售。￼

此次召回涉及的型號爲SCCPPC600-V1，該型​​號顯示在高壓鍋底部的標籤上。 受影響的産品的日期代碼從K196JN至K365JN以及從L001JN至L273JN；日期代碼刻在電源插頭的一個插腳和插座底部上。

美國消費品安全委員會表示，消費者應“立即停止”使用產品，並應於週一至週五上午9點至下午5點至電Crock-Pot的製造商，電話爲800-323-9519，或訪問callback .crockpot.com了解更多信息。