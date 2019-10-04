燒柴取暖要留意麥縣政府新規例

（本報綜述）上周本州氣溫驟降，感覺就像秋天不見了，暑假剛完寒衣就要出籠，不少家庭亦已啟動家中的暖氣。對一些仍然喜歡燒柴取暖的家庭，應在點火之前密切留意麥魯瑪縣政府由周二（10月1日）起所實施的新法例。

麥縣政府呼籲市民，在燒柴取暖之前，必需要查探當日的空氣質素。新法例規定，在未來六個月內，所有家庭和商戶均嚴禁在空氣質素差的日子燒柴。

在秋天和冬天，柴火爐和壁爐都會噴出細小的有毒微粒。在空氣污染水平已經很高的日子裡，燃燒柴木引起的污染物會令空氣質量惡化，加重兒童、老年人和有氣管病人的肺部負擔。

為了減低居民對空氣的敏感情況和遵守國家空氣質量標準，麥縣於2018年2月通過法令，禁止在空氣質量較差的日子使用柴爐、壁爐、室外火坑等。

但僅靠燒柴作為取暖的低收入家庭，及用燒木來煮食的房屋和餐館均可獲豁免。縣政府發言人表示，他們會對首次和第二次犯的市民提出警告。

去年，縣政府就曾宣佈有兩天為「不燒柴」日，當時分別有七個家庭接獲警告信，但未有一人被罰。

法例的限期至明年二月，縣政府呼籲市民，在這段寒冷天氣的時期欲要生火取暖，請務必到網站https://multco.us/health/staying-healthy/wood-smoke-pollution先查閱當天的空氣指數。當有預測空氣質素水平低，會嚴重影響市民時，縣政府會在當天早上11時發出一個24小時禁燒令，全面禁止市民燒柴取暖或煮食。