照顧周邊小城鎮 華盛頓縣發放小企援助 受惠城鎮Durham, Forest Grove, Gaston, King City，華縣方Wilsonville
（本報訊）麥魯瑪縣和華盛頓縣兩個大縣城已分別向市內和縣內的小型企業發放援助金，幫助小商戶過渡疫情，但不少來自這兩個大縣周邊小城鎮的小商戶們，從未有得到任何的援助，一直陷於經濟困境中。
華盛頓縣由本周起特別為縣周邊小城鎮推出小企援助金，照顧受疫情影響的小企，並優先考慮旅館、餐飲和旅遊業。詳情如下：
援助金額：$3,000 – $5,000，優先考慮旅館、餐飲和旅遊業
申請日期：12月7日-12月13日中午
申請資格：
– 由2020年3月23日起已開始營業；
– 僱用的全職員工少於101人；
– 屬營利小企業或非營利機構501(c)3；
– 符合所有聯邦，州和地方的法規和稅務；
– 在州政府註冊或是獲豁免註冊；
– 在新冠疫情影響下：
•因居家避疫行政命令，被迫關門；
•因疫情的法例，收入損失超過10%或以上。
申請網站：https://mesopdx.typeform.com/to/Rw30iY6，需要中文幫助請短訊或致電 503-888-6298。
另外，位於Bank、Beaverton、Cornelius、Hillsboro、North Plains、Sherwood、Tigard 等華盛頓縣內的城市，均有提供小企援助，可到各市的網頁，尋找援助金的申請資訊。