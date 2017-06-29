煙花燃放注意事項 國慶節賞煙花好去處

一年一度的國慶節又要來臨，每家每戶都會在那一天聚會狂歡，傳統項目包括看煙花，放煙花，吃燒烤，野餐等。然而在這舉國歡慶的同時，每年都有孩子和寵物因為不正確地燃放煙花或者是購買到了一些非法的煙花產品，從而受傷。

合法的煙花只能從俄勒岡州所授權的煙花零售商和攤位購買。俄勒岡州明令禁止燃放會飛，爆炸的火花範圍超過6英呎，以及燃放高度超過12英吋的煙花。火箭類（Bottle Rockets）,噴射類（Roman Candles）以及爆竹都在俄勒岡屬於非法的煙花類別。

同時，根據俄勒岡的法律規定，燃放這些非法的煙花者可以被逮捕，并可能最高處罰1000美元，包括私藏非法煙花爆竹。任何導致他人受傷和火災的非法煙花燃放者都會被處罰一定的罰金。專家還特意囑咐家長在燃放煙花同時，要額外照看好自己的孩子。

七月四日賞煙花好去處：

Corbett Fun Fest: A Hometown 4th

Corbett Grade School

上午11點開門，活動包括現場音樂，煙花表演等

Estacada Timber Festival

Estacada’s PGE Timber Park

上午10點可以入場，活動中午12點開始，煙花表演於晚上10點開始。

Heartbeat Silent Disco

Tilikum Bridge

活動包括舞蹈表演，煙花表演等。免費入場，活動晚上7點開始。