焦瑩藝術學校學生在 美國州代表魚繪畫比賽榮獲6獎！ 2月3日舉辦畫展　慶祝創校20周年

（來稿）焦瑩藝術學校學生在多項繪畫競賽中再次獲得優異成績。其中有8名學生參加了本屆全美州代表魚的K-12年級的繪畫創作比賽。在這次比賽中本州共獲得10個獎項，其中有六個大獎被焦瑩藝術學校學生獲得。再次為本市爭得了榮譽，為華人爭得了榮耀。

獲獎學生是：Alex Ji 7歲榮獲全州K-3年級唯一的一個大獎。他自4歲多就跟隨焦瑩校長的女兒嚴咪咪老師學習繪畫。Joe Yang（楊舟）榮獲4-6年級一等獎。Alexander Chin 獲4-6年級2等獎。Matthew Lei（雷昊雲）獲4-6年級3等獎，並連續兩年奪得Google標誌設計全州的唯一大獎，去年3家電視台對他進行了報導。是一位極具藝術天賦的學生。

焦瑩藝術學校共有5名4-6年級的學生參賽，獲得了全州在4-6年級的全部3個獎項。Jennifer Zhang 榮獲10-12年級2等獎 ，她是自小就跟隨焦老師學習繪畫，學習努力從未間斷，之前也獲得多項繪畫比賽獎項。Vivian Wang 榮獲 7-9年級3等獎，她也是從小喜歡藝術跟隨焦老師學習多年，並多次獲獎。

在其他的1-12年級獲獎的學生還有Stuti Garg在Scholastic art competition的高中生創作畫展中拿下了一個金獎兩個銀獎。張詩琦，這次由聯邦政府舉辦的青少年鴨子郵票設計比賽第三次獲得一等獎。首次參賽的Nina Liu 獲3等獎。Sophia Neill 獲得俄勒岡州保護動物廣告設計比賽2等獎，RosieYin獲得3等獎。倪娜鴨子郵票榮譽獎，還有其他數名學生獲得各項獎項。

焦瑩文化藝術學校建立於1997 ，已經成立20周年了，可謂桃李滿天下。 作為職業畫家的焦瑩校長，一直堅持專業繪畫創作並致力於少年兒童美術教育的研究，女兒嚴咪咪在藝術大學畢業後也參加了學校的教學。她們治學嚴謹，由淺入深，使每一位到課學生的學習品質都能得到保障，並打下堅實的繪畫基礎。焦瑩學校的學生這些年來取得的成績，已被大家傳頌。很多學生最終從事了藝術專業並取得了很大的成績。

2月3日在Cedar Mill Library圖書館，焦瑩學校將隆重舉辦建校二十周年校慶畫展。熱烈歡迎大家前來參觀。

焦瑩中華文化藝術學校在PSU州立大學和Beaverton分校均設有課堂。老師教學經驗豐富，以誠信和愛心及深厚的專業知識教學。極受同學們的喜愛和家長們的推崇，歡迎參觀和試課。學校網站：www.jiaoyingschool.com 電話：503-590-5518。