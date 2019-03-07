無證移民駕駛權利的是與非

（本報綜述）日前，波特蘭街坊間對於無證移民是否應該有權利獲得考取駕照的事議論紛紛。一些俄勒岡州議員試圖提交一項允許無證移民考取駕駛證的法案。此舉立即引來支持者與反對者的激烈爭論。

反對者指出，早在2015年，州民已經投票以百分之六十六的高比例反對無證移民考取駕照。當時的投票結果成功地推翻了更早前州政府向交通局下達的一項命令，該命令曾禁止交通局要求駕照申請者提供合法身份證明。

如今，一些移民權利組織捲土重來，試圖重新立法允許無證移民考取駕駛證。他們聲稱，無證移民如果能獲得駕照，可以有效的減少交通事故的發生，還可以提高車輛保險的市場需求。

正所謂，天下熙熙，皆為利來；天下攘攘，皆為利往。分析認為，提高車輛保險的市場需求甚至增加汽車的成交量才是真正的目的。

反對者擔心，一旦無證移民獲得駕駛證，他們就幾乎可以擁有與合法移民一樣的權利。比如，申請各類福利，開立銀行帳戶，甚至使用駕照乘坐飛機！

推動新立法的議員們則解釋，駕照只能用來開車，不能用來投票，沒有任何其他特權。但是，這個解釋完全說服不了已經擁有駕照的合法移民和公民。誰都心裡明白擁有駕照意味著什麼。在美國，駕照就是一個身份證明！允許無證移民考取駕駛證，相當於變相給他們發出身份證明。

相關官員指出，允許無證移民考取駕照的法案目前只處於初步階段，甚至連第一個聽證會的日期還沒有定下來。萬一真的在立法會通過，也要等到2021年後才實行。

即使如此，所謂移民權利組織提出的這個新法案已經遭到強烈的反對。然而，仍然有支持者希望給予無證移民創造便利的生活環境。反對者憂心，若此例一開，俄勒岡會成為非法移民的樂土。