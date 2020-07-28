無視民情　總統將增派聯邦執法人員對付波特蘭

波特蘭的示威到今天已到第60天，在過去兩星期，聯邦人員一直在波特蘭執法，雖然布朗州長，多位州國會議員和惠勒市長均要求聯邦人員撤離，又向法院申請禁制令，限制聯邦人員執法，但全部都不成功。周一有來自美國六個城市的市長聯署向國會上訴，要求將聯邦政府派出軍事化的聯邦人員到那些不接受他們的城市執法，定性為非法的行為。但特朗普政府還是我行我素，正考慮增派更多人員往波特蘭。

波特蘭市、西雅圖市、芝加哥市、堪薩斯市阿爾伯克基市和華盛頓特區市長，寫信給美國眾議院和參議院領導人。信內表明，本屆政府因地方政府的反對，而對該地使用過份的聯邦武力，這是不應該發生的。

國土安全部正考慮在派出50名邊境人員到波特蘭，到目前仍未知道這批人員是用來代替原來的人員或是增加的人手。

有示威者指控惠勒市長虛偽，因為他允許本地警方對示威者（包括和平示威者）使用催淚氣和其它管制人群的武器，但卻針對聯邦人員。

在過去的周末日，波特蘭的示威者人數有增無減，除了媽媽牆、爸爸牆外，還增多了老兵牆。波特蘭市中心就如一個戰場：激進的繼續激進，和平的繼續和平！至於聯邦人員，他們繼續用催淚氣體、閃光彈和胡椒球對付在波特蘭市中心聯邦法院外的示威者。

周六晚，估計參加示威的有5,000人，在連番爆發暴力衝突的聯邦法院外，示威者再次搖晃圍欄，並試圖鋸開圍欄，並多次向聯邦人員發射煙火和用鐳射光照射他們。

在周日傍晚時份，有人在附近公園開槍，警方拘捕了兩人，其後獲釋；另有一人受傷，自行到醫院求醫，傷勢並無大礙。稍後有人向警方報告，在示威場地附近一公園內發現一個裝有子彈彈匣和燃燒彈的袋，警方未能確定這是否與開槍事件有關。

周一，媽媽牆和黑人組織「不要開槍，波特蘭」聯手控告國土安全部，稱聯邦人員侵犯了他們言論自由的權利，使用過份暴力，有越權行為和在尚未正式確認職務的人指揮下行事。

這場示威到周日已是第60天，似乎民眾都未能看到有結束的跡象，只見愈來愈多市民加入示威行列，對抗聯邦在本地的執法。

今天下午五時多，惠勒市長發新聞稿，他與非裔市議員哈迪斯蒂宣佈立即與國土安全部領導層開緊急會議，商討停火和從波特蘭撤離增援的聯邦部隊。

波特蘭市的示威已影響到美國的多座城市，因為特朗普稱呼各地示威的民眾為「恐怖分子」，並稱將派出更多部隊到其他大城市，引發多個城市的民眾不滿。

在這周末，西雅圖的示威是當地最近數周來規模最大一次。示威群眾中有人劃破汽車輪胎、砸爛車窗，有拖車和建築工地遭到縱火。警方說，有人對警投擲石塊、瓶罐、放鞭炮，警察稱之為暴動。示威者用雨傘、塑膠盤當「盾牌」遮擋警察的胡椒噴霧，有人倒地非常狼狽。

前天在肯塔基州路易斯維爾市、紐約市、奧馬哈市，維吉尼亞州里奇蒙市、加州奧克蘭與洛杉磯，都有示威釀成的動亂。