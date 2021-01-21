無懼過敏情況 州衛生局將繼續使用莫德納疫苗
（本報綜述）加州最近傳來有關接種莫德納疫苗後，在同一地點出現數宗嚴重過敏事件，而，在本州亦有同樣的情況，但本州衛生局仍接受美國疾控中心（CDC）的建議，繼續使用與加州屬同一批次的近27,000劑莫德納疫苗。
俄勒岡州衛生官員未有透露何時收到CDC有關莫德納041L20A批次的新冠疫苗，這批次已在全國派出了近100萬劑。
加州衛生局在周日（17日）宣佈，因在一家疫苗接種診所內出現超過正常數量的嚴重過敏反應病例後，所以出於謹慎考慮後，決定停用該批次的疫苗。情況是有不足10人在接種疫苗後的24小時內出現嚴重過敏。
而在俄勒岡州亦有2人在接種了同一批次的疫苗後，出現同樣的情況，州衛生局正在調查中。俄勒岡州官員表示，本州共收到57,400劑來自同一批次的疫苗，並已分發到全州118個地點，截至週三，仍有26,567劑還未被使用。
州衛生官員兼州流行病學家西德林格博士在一份聲明中表示：“對疫苗引致嚴重的不良反應極為罕見，但我們將密切關注事態發展。” “目前，尚無證據表明這些事件與任何一個疫苗接種地點有關，我鼓勵每一名符合條件的州民盡早接種疫苗。”
截至週二，俄勒岡州報告已接種了225,066劑莫德納或輝瑞疫苗。
雖然本州政府並未有回應發生在本州的兩宗嚴重過敏反應的事件，但根據上周五聯邦政府更新後的最新資訊，俄勒岡州有51宗接種莫德納疫苗後出現嚴重過敏反應的個案，這包括有6宗頭痛、2宗呼吸困難、噁心、異常感覺、喉嚨痛、疼痛或震顫等報告。同時這最新的數據亦顯示，本州紀錄有246例與輝瑞疫苗相關的嚴重過敏事件。
州衛生官員周三鼓勵疫苗管理層，向提出問題的人士披露批次號碼，並重申在接種疫苗後，必需監測接種者15至30分鐘。