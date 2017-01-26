無懼撥款被砍　市長宣佈波特蘭市堅持繼續是「庇護城」

（本報綜述）總統特朗普在周三簽署新法案，向所有「無證移民庇護城」削減聯邦撥款後，波特蘭市長特德．惠勒隨即宣佈，本市不會同謀將我們的鄰居趕離美國。

除了波特蘭市外，全美有多個城市也加入「無證移民庇護城」的行列，這表示，本市有一個沒有文明規定的政策：不會按移民及海關執法局的要求，將無證移民拘留超過48小時，讓執法部門處理個案。

惠勒市長在新聞發佈中表示：「波特蘭市在過去超過150年來，已是眾多努力辛勤工作，希望有更好生活的移民們的目標移居地，我們的城市就是由移民所建設的。我們不會遠離這歷史，不會將我們的鄰居趕走。在我的領導下，波特蘭市仍然是一個歡迎移民的城市，不論任何的移民身份，他們都能安全的在波特蘭市生活。」

本州參議員Jeff Merkley 及Ron Wyden 亦支持市長的言論。他指出特朗普的計劃是將本地警察變成移民局的執法人員，而有效的政策是有賴執法方和社區之間的信任，削減撥款將嚴重影響一個城市的公共安全。Ron Wyden表示他會繼續努力保護州民，並歡迎移民和難民作為我們的鄰居。

每年波特蘭市獲約4,900萬元聯邦撥款，究竟波特蘭市作為「無證移民庇護城」會損失多少撥款，答案是「沒太多」。

根據市政府財務部的數字，波特蘭市現時的預算中，只有1.3%的收入是來自聯邦和州政府的撥款。雖然比率低，但估計有某些項目將受到影饗，特別是那些靠聯邦特別撥款的項目，包括房屋、警察、運輸和緊急應變部門等。正確的數字，仍有待查究。