無懼冰雪風暴 牛年新春如常播出 即場現金抽獎延至19日7時敬請留意 欲參加抽獎立即報名
（本報訊）由波特蘭新聞和波特蘭文藝中心主辦的線上牛年新春，已由年初一到年初三，節目分三天在波特蘭中文電視播出了。 節目播出後，獲得廣大觀眾的讚賞。節目內容精彩，除了舞獅舞龍外，還有本地的歌唱、舞蹈、中樂、變臉、武術等節目。 原定每晚在節目播出後的現場現金抽獎，則因為天氣關係，未能如期進行。大會決定將所有抽獎延到今個星期五（19日）晚上7時即播。 已參加抽獎的觀眾，請在周五晚準時收看，屆時節目主持人將即時打電話給抽出的幸運兒，只有能答對問題，就可拿走現金大紅包。當晚將一次過抽出三晚的現金獎，分別是$188、$288和$388。 除了現金獎外，還有百多份由本地商戶送出的禮券和禮品等，中獎機會大！ 現金獎$388是由俄勒岡州中華會館送出的，至於二獎的氣炸鍋和三獎的養生壺分別由西雅圖華僑文教服務中心和威捷中心送出；其他禮券和禮品的贊助商號包括：Health & Wellness保健整脊中心、永明堂、紅茶館、魚樂軒、海城酒家、全記麵家、利民餅店、皇冠餅家、99大華超市、祥發超市、Teo越南粉、Ocha珍珠奶茶店、Bambu飲品店等。 波特蘭新聞和波特蘭中文電視特別在此感謝各商家和各社團對「牛年新春」的鼎力支持，讓我們能在疫情和暴風雪下，仍能為波特蘭華人社區匯聚正能量，散播新春歡樂氣氛！