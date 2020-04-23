為防疫消毒　全美因吸入太多毒氣求助個案增兩倍



在新型病毒大流行期間，不少人都突然加強關注清潔消毒，再加上多州均實施居家令，家庭煮婦們都買備了充足的消毒清潔產品，將家中清潔成無菌安樂窩。但很多人未必清楚消毒產品的危險性，美國疾控中心（CDC）周一稱，美國毒物中心今年首3個月接到涉及漂白水等消毒品的緊急求助電話，較去年同期增加20%。

CDC指出，毒物中心今年1月至3月共接獲45,550宗關於危險接觸清潔化學物質的求助電話，個案包括曝露於漂白劑、吸入非酒精消毒劑和洗手液等。特別由3月多州實施居家令開始，個案大增，其中涉及5歲以下兒童的比例最高。

據CDC公佈，其中有一名婦女聽聞要清潔所有食材才好食用，遂在洗手盆以10%漂白水溶液混合醋和熱水浸泡食材，她隨即聞到一股惡臭，接着出現呼吸困難、咳嗽和氣喘，於是報警求助。她被送進急症室，醫護檢測出其血液裏的含氧量偏低，讓她使用氧氣罩呼吸後情況好轉，數小時後出院。

另一宗事件涉及一名幼童。家人發現她在廚房失去知覺，桌面有一瓶打開了蓋的兩公升酒精洗手液，推測她攝取了不明分量，暈倒在地上。送院途中，幼童在救護車中嘔吐，幾乎沒有反應，後證實其血液含極高的酒精成份，比美國大多數州駕車人士的酒精含量上限80mg/DL高出2倍。

CDC稱，這些中毒報告出現時，正值疫情嚴峻與清潔消毒物品短缺。CDC建議民眾避免曝露於消毒清潔化學物，使用清潔產品時，應閱讀清楚標籤說明及按指引使用，僅可在室溫下用水稀釋，並避免自行將化學品混合；民眾應戴上保護眼睛和皮膚的裝備，確保在通風環境清潔，以及把化學品放於兒童接觸不到的地方。