為減少耗電限制老款iPhone性能！加州男子起訴蘋果公司

（綜合報道）蘋果公司承認降低老款手機的性能。公司這麼做是有自己的原因。蘋果公司稱老款iPhone手機的電池不能滿足手機的用電需求。蘋果公司稱老款手機的電池需要維修或回收。手機除打電話以外的功能都會隨著設備的老化而變慢。

蘋果公司的行為引起民眾不滿。加州一名男子起訴蘋果公司，他認為蘋果公司的行為沒有獲得使用者的同意。訴訟書中稱蘋果在推出新機型後故意降低舊機型的性能。蘋果公司沒有立即對外披露這件事情。

蘋果發出的一份技術聲明中，就電池及産品性能相關問題進行闡述。聲明相關資訊中承認，最近帶來的iOS系統更新在低溫等條件下能夠限制部分老款機型的處理器峰值性能，其目的旨在減少耗電，防止老設備因為電池電量耗盡的原因導致關機。

蘋果在聲明中表示，蘋果的目標是向客戶提供最好的體驗，其中包括總體性能和延長設備使用壽命。在低溫環境中，鋰離子電池提供峰值電流的能力會降低，隨著時間推移，存儲的電量會減少，這會導致設備為保護電子部件而關機。據介紹，去年蘋果針對iPhone 6、iPhone 6s和iPhone SE發佈了一個特性，在需要時平抑暫態峰值電流，防止設備在上述情況下意外關機。在iOS 11.2中，蘋果為iPhone 7發佈了這一特性，並計劃在未來使之支援其他産品。

資訊顯示，對於部分老款iPhone的卡頓問題，近期屢有用戶吐槽。針對這一現象，有行業人士分析指出，手機性能降低的程度部分取決於電池損耗程度。“鋰離子電池技術依賴於化學反應，有一定的使用壽命，因此性能會隨時間推移而減退。

許多因素會造成鋰離子電池損耗，其中包括使用情況、充電/放電週期和溫度。”上述人士同時認為，選擇更換電池的用戶，可能會發現問題嚴重程度有所減輕，同時，這與測試過程中手機使用環境有關。