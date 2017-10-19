為本市再推「善待」遊民措施　允許睡在私人物業內的旅行車和小車屋



（綜合報道）在面對如今波特蘭住房政策的全面改革仲，市專議員洛伊·尤達利周日（十五日）下午在一個名為「避難宣言」的活動上宣佈，即日起市政府將允許市民在停放在私人物業的RV旅行車和小車屋作為居所，並暫停優先處理這類個案的投訴，除非涉及危害公眾衛生和安全的情況。

目前，波特蘭市政府的條例，上述的居所安排是不合法的，並由市專議員洛伊·尤達負責的發展服務局所監管的。周日尤達在宣佈這消息時表示，「住房是一項基本需求，也是一項人權。我們有幾十年來都未能跟上市民的需求。」

尤達這項新法規是針對本市一直以來都未能提供足夠的房屋予低收入家庭，及市政府為睡在街頭的遊民們找尋收容所時遇到的重重困難。新法可以說是為遊民提供了更多的選擇。

尤達利還表示，「我很高興得到市長的支持，我們將暫緩對停在私人物業上的旅行車和小車屋的強制撤離。」

其實早在四年前，就有支持者向市政府要放鬆法規，以允許類似的居所方式。而市政府之前亦允許遊民在非營利性組織和教堂停的停車場內露宿。

尤達提出的新政策將允許人們在商用、宗教機構和政府大樓的的停車場內停放最多三輛小房車或旅遊車，以及在私人住宅停車場的一輛汽車。而業主必需提供衛生設施，供應電力，及處理垃圾等。

她提出的政策是參照尤金市早前通過的法例，該條例被用來解決無家可歸問題。但與尤金不同是，波特蘭的政策不允許帳篷露營。

不過，新法例將不會影響到在城市街道和道路上停著的RVs的執法行動。