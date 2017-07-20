為期5天的第三十屆俄勒岡啤酒節　7月26日開始

（本報訊）一年一度的俄勒岡啤酒節（Oregon Brewers Festival）將在7月26日至7月30日在市中心的Tom McCall海濱公園內舉行，大會估計今年將吸引近8萬名啤酒愛好者入場。今年大會更考慮到與會者在酒後駕車的安全問題，與多個機構攜手合作，提供「安全回家」的接送服務，好讓愛酒人士能開懷暢飲。

本屆的啤酒節將有91個獨立的手工釀酒廠前往，每家釀酒廠都會有屬於他們的星級啤酒。今年的啤酒廠來自13個州，還有一家來自荷蘭。此外，大會設有一特別的攤位，由不同的參展商向市民展示90多種罕見、創新的特色啤酒。現場還有音樂表演、藝術表演、小吃攤位、工藝攤位及釀酒示範等。免費入場。

主辦單位表示，與會者的安全問題是他們最為關注的，今年大會將與多個機構合作，提供「安全回家」的接送服務，鼓勵與會者採用這服務。包括乘搭Radio Cab 的士回家的入場觀眾，可獲13元優惠；將車停泊在SmartPark 停車場內過夜，在翌日早上9時至1中午間取車可獲得五元停車優惠等。

大會鼓勵與會者乘搭輕鐵或巴士到場，又或開自行車到場，並免費停泊在Hopworks Urban Brewery 的停車場內。Crater Lake Soda Garden 將贈送飲品給予為入場朋友擔當司機的人士。

俄勒岡啤酒節首辦於1988年，當年本市的手工啤酒市場還未有現時的火熱；至今天，全美已有超過五千家手工啤酒釀製廠。

有關本屆俄勒岡啤酒節的詳情，請查閱大會網頁www.oregonbrewfest.com。