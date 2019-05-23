為期三周的玫瑰節活動24日正式開始 『城市樂園』及煙花秀為活動揭開序幕

（本報訊）全城慶祝的波特蘭市年度盛事－玫瑰節於週五（24日）正式開始。當日下午位於河濱公園的『城市樂園』CityFair於下午五時正式開園，展開為期三星期的刺激遊戲；連同晚上的『煙火秀』正式為2019年的玫瑰節揭開序幕。

今年的玫瑰節主題是Let’s Festival，大會繼續承傳百多年來，慶祝本地多元文化的精神，以豐富精彩的活動，讓波特蘭市成為受到市民和遊客歡迎的地方。每年的玫瑰節，最受歡迎的節目包括有三個巡遊、集吃暍玩樂於一地的『城市樂園』及玫瑰公主選舉等。

5月24日的開幕活動，先有『城市樂園』於下午五時正式開園，下午八時在園內位於RoZone 區的舞台有由免費音樂舞會，晚上九時五十分的『煙火秀』後，有本地有名的樂隊Hit Machine現場演出，屆時RoZone 區將會變成一個大舞池，讓市民可以全情投入，盡情享受玫瑰節的歡樂氣氛。

『煙火秀』於市中心荷昉橋（Hawthorne） 至摩利臣橋（Morrison）之間的威廉汨河上上演。

今年的『城市樂園』由5月24日起至6月9日開園。時間如下：

5月24日（周五）：下午5時至晚上11時

5月31日，6月7日（周五）：下午3時至晚上11時

5月25日，6月1日、8日（周六）：早上11時至晚上11時

5月26日，6月2日、9日（周日）：早上11時至晚上10時

5月27日(周一，軍人紀念日）：早上11時至晚上10時

『城市樂園』入場費每為八元（六歲及以下兒童由一位成年人攜同下，免費）。市民可從網上預先購票（www.rosefestival.org）。欲多次入場的市民，可到Fred Meyer超市以10元購買一個紀念別針，只要扣在衣服上，你就可以無限次出入『城市樂園』，省下每次的入場費。另外，軍人可免費入場，逢星期五下午3時至5時免費入場。

至於遊戲票，市民可到網站內www.rosefestival.org預購，亦可即場購票。

今年的『城市樂園』一如以往，刺激好玩的機動遊戲仍是主角，園內設有多個舞台，上演不同的音樂及文化節目。另外有小小動物園、展銷攤位和美食攤位等。喜愛喝啤酒的朋友們亦可找到至愛，波特蘭釀酒公司（Portland Brewing Company）將在場供應該公司的手製啤酒，包括特別為玫瑰節而釀製的玫瑰啤酒。

每個周末日，大會都會安排一些特別節目：

5月26日（周日） 夏威夷小結他一起奏Ukulele Jam, 下午一時到三時

在城市樂園內的Widmer Brothers Side Bar 內將有夏威夷小結他手為觀眾邊彈邊唱。當日如帶同夏威夷小結他入場的觀眾將獲免入場費優惠；而穿著夏威夷恤或夏威夷花裙入場的人士，則有機會參加抽獎，贏取禮品，如一個全新的Ukulele。準備參加一起奏的觀眾可先到網站下載曲譜練習，屆時可一起與樂師及觀眾們大合奏。

5月27日（周一）軍人紀念日

當日由下午一時至五時，將有多個為兒童而設的活動，包括小丑、魔術、大泡泡、畫臉．．．．等等適合一家大小的活動。另外，當日由早上11時到下午4時，場內設有尋寶遊戲。

第二和最後一個周末日，城市樂園內多個舞台都有不同的表演；有展出玫瑰節歷史的博物館，有為兒童而設的木偶劇場，魔術表演，手工藝製作等。

有關城市樂園內的節目詳情可到www.rosefestival.org瀏灠。