為期三周的玫瑰節活動正式開始 頭炮活動『城市樂園』周五隆重登場

（本報訊）波特蘭市一年一度盛事－玫瑰節於週五（26日）正式展開為期三星期的精彩活動。紮駐在河濱公園，充滿歡樂氣氛的『城市樂園』CityFair亦於26日下午五時宣佈開園，連同晚上的『煙火秀』正式為2017年的玫瑰節揭開序幕。

由於原定在四月底舉行的82街玫瑰巡遊，因接獲恐嚇電郵，並為安全理由取消了活動，因而引起了不少傳言指今年玫瑰節亦受影響而被取消。玫瑰節委員強調，今年玫瑰節將如期舉行，他們已與市政府和執法部門作緊密合作，確保市民能安全地慶祝今年每一項玫瑰節活動。

今年的玫瑰節主題是「燦爛精彩」（Brilliant），繼續百多年來，慶祝本地多元文化的精神，以豐富精彩的活動，讓波特蘭市成為受到市民和遊客歡迎的地方。其中最受歡迎的節目包括有三個巡遊、吃暍玩樂集一地的『城市樂園』及玫瑰公主選舉等。

5月26日的開幕活動，先有『城市樂園』於下午五時正式開園，下午八時在園內位於RoZone 區的舞台有由免費音樂舞會，晚上九時四十五分的『煙火秀』後，有本地有名的樂隊現場演出，屆時RoZone 區將會變成一個大舞池，讓市民可以全情投入，盡情享受玫瑰節的歡樂氣氛。

『煙火秀』於市中心荷昉橋（Hawthorne） 至摩利臣橋（Morrison）之間的威廉汨河上上演。

今年的『城市樂園』由5月26日起至6月11日開園。除5月26日開幕當天時間由下午5時至晚上11時外，其餘每天均開園時間由上午11時至晚上11時。

『城市樂園』入場費每為八元（六歲及以下兒童由一位成年人攜同下，免費）。市民可從網上預先購票（www.rosefestival.org）。欲多次入場的市民，可到Fred Meyer超市以10元購買一個紀念別針，只要扣在衣服上，你就可以無限次出入『城市樂園』，省下每次的入場費。

至於遊樂票，市民可到網站內www.rosefestival.org預購，亦可即場購票。

今年的『城市樂園』一如以往，刺激好玩的機動遊戲仍是主角，園內設有多個舞台，上演不同的音樂及文化節目。另外有小小動物園、展銷攤位和美食攤位等。喜愛喝啤酒的朋友們亦可找到至愛，波特蘭釀酒公司（Portland Brewing Company）將在場供應該公司的手製啤酒，包括特別為玫瑰節而釀製的玫瑰啤酒。

在這三星期的玫瑰節期間，每日都有不同的活動，詳情可到www.rosefestival.org瀏灠。

2017 年玫瑰節主要節目時間

至6/11 : 城市樂園 – 海賓公園

開園時間：5月26日：下午5時至晚上11時

5月27日至6月11日：上午11時至晚上11時

入場費：成人、兒童（6歲及以下免費）每位八元

6/3 黃昏趣味競跑：7:45pm 由Lincoln 高中出發

6/3 星光巡遊：8:30pm 市中心開始

6/7 兒童巡遊：下午 1 時至 2時，在Sandy 街夾52街開始

6/7-6/11 玫瑰節軍艦展 : Tom McCall 海賓公園

6/8-6/9 玫瑰花展 免費入場

Lloyd 購物中心 Ice Chalet內舉行

8日：下午 1時至 晚上9 時

9日：上午 10 時至下午 5 時

6/10 玫瑰小姐加冕典禮，Memorial Coliseum，上午 8 時半

門票：定位票$30，學生$15

6/10 花車大巡遊，市中心，上午十時開始

6/10 -6/11 波特蘭-高雄姊妹市龍舟競賽

海賓公園南端，上午八時至下午四時

6/10 花車展，Naito Parkway

10日：下午3時至晚上10時

/11日：上下10時至晚上10時

6/25 牛奶盒船比賽，上午11時, Westmoreland 公園內

免費入場

詳情請參閱 www.rosefestival.org