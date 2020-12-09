為接種疫苗作好準備 牙醫也要接受訓練 今天有破紀錄的36人死
（本報綜述）隨著多種新冠疫苗迅速獲批，俄勒岡州已為接種作好準備
，其中包括開始培訓和批出合格的牙醫可以在常規的牙齒清潔過程中為客人接種疫苗。
俄勒岡醫科大學（OHSU）牙科學校的註冊護士兼講師卡利法諾表示，他們在教導擅長於口腔內注射的牙醫如何在肩上進行注射。
俄勒岡州是第一個允許牙醫為民眾接種疫苗的州，法例早在2019年5月獲通過。但沒有人想到一年後，這竟能派上用場。牙醫們正在加緊努力，希望能為擊退疫情一事上出一分力。
到目前為止，俄勒岡州的200多名牙醫和牙科學生已完成了培訓課程，另外50名有望在12月底完成。OHSU希望與萊恩（Lane）縣牙科協會的200名成員合作，藉此擴大服務的覆蓋範圍，使民眾能夠在需要時隨時獲得接種疫苗。
卡利法諾指出，這做法不僅有助於提高俄勒岡州的疫苗接種率，並在疫情大流行期間發揮其重要的作用。
就如醫療專家指出，正在研發的這些疫苗中的許多肯定會在明年進入市場，通過牙醫診將更容易，更廣泛地讓有需要人士能及時獲得接種疫苗。
今天本州的新增確診病例有1,341宗，死亡數字則破紀錄有36人。截止今天全州共有87,082宗確診病例，1,080名州民因此而死亡。
在36名死亡病人中，年齡最小是54歲，最大的是97歲。今天住院的新冠病患有553人，較昨天少了12人；其中有127人住在監護病床，較昨天多出7人。
至於有過百病例的分別有麥魯瑪縣286宗，華盛頓縣173宗，馬里恩縣116宗，卡加瑪士縣114宗，Jackson縣106宗。