為增加房屋數字　州府計劃取消獨立屋土地分區　多個城市對此表示不安

（本報綜述）俄勒岡州多個城市的官員均對州眾議院議長科泰特（Tina Kotek）所提出在全州低住宅密度的地區修改土地用途，允許興建更多的連棟屋的法案，表示不安。

科泰特議長所提的2001號提案，目的是要增加房屋數字，協助解決本州的房屋短缺問題。她建議在所有擁有超過一萬住所的城市，取消獨立房屋用地規範，容許在原來的一幅獨立房屋用地上，興建有多個住宅單位的房屋。這樣做將可在已建立好，並擁有最多住宅用地的鄰舍中，增加住宅的密度。

自從房價飆升以來，州民對房屋的可負擔能力大大下降，甚至被指為適合中等家庭的房屋層消失了。2001提案的建議確實可填補這缺口，但其做法卻不為本州大部分城市的政府所認同。

來自Hillsboro 市的規劃部門經理表示，這提案是一個不切實際的想法，在原來已建立的鄰舍增建更多住屋，將要牽涉到重新規劃基建設施的龐大費用，包括公用設施，如食水及污水管等，來應付增加的人口。

Sherwood市的議會對提案已投反對票，該市市長表示，這提案將為Sherwood 市帶來不能想像的後果，而市內的校區已不能再容納更多的新學生。市長表示將與隔鄰的西林市聯手解決房屋問題。

就連正在為波特蘭市的規劃部門都表示對提案較為激進的做法表示擔憂。特蘭市的規劃部門亦正在起草，在全市的多個鄰舍中允許興建更多的雙拼屋、三拼屋，甚至是四拼屋。波特蘭市政府表示，他們不反對這提案，並且會承諾一起為中等家庭增建更多房屋。州政府的提案要求市政府，必需在2020年千修訂全新房屋類別的分區。

有別的市政府對提案表示支持，但認為有不少條文雖要修正。

科泰特議長表示該法案的修正案持開放態度，她指出但本州需要的是一個全新處理住屋危機的手法，而目前所針對的不是獨立房屋，而是本州的未來，及在現時極有限制的社區中開放不同的機會。

該法案得到一些房屋積極份子和非營利組織的支持，他們表示，大部份無補貼的可負擔房屋類型將再出現；他們亦指出過往獨立屋區內曾出現過因種族或經濟情況而被排於外的歷史。

但來自不同的街坊組織則對此提案作出強烈反對，他們指這將鼓勵更多人將房屋拆卸，建造多拼的房屋，從而使人們擁有房屋的夢想更難達到。他們相信新增的住所，將令社區變得擠擁，停車位減少，並且將物業的價值降低。