炮竹聲響迎新歲　狂歌熱舞樂歡騰 砵崙至孝篤親公所聯歡春宴熱烈喜慶

（本報記者俄廣才攝影報導）砵崙至孝篤親公所、歷山寄廬、婦女部二零一八年聯合新春晚宴，於3月3日晚在黃上皇海鮮酒家熱烈舉行。

美洲至孝篤親總公所美西總理陳永明、美東總理陳錫儒伉儷、美西副總理陳頌文、美東副總理陳鴻章、美洲至孝篤親總公所元老陳志文、元老陳求昌元老、陳國樑伉儷、砵崙至孝篤親公所主席陳孟明、副主席及顧問陳錫澤，以及砵崙中華會館、萃勝工商會、合勝總支堂、秉公保良堂、協勝公會、華人聯合會、海晏同鄉會、遡源堂、李氏公所、龍岡親義公所、黃氏宗親會、砵崙粵聲社等本埠多家僑團首領，舍路至孝篤親公所等外埠公所首領、代表，各界嘉賓近三百餘人歡聚一堂，熱烈慶祝狗年新春佳節。

砵崙至孝篤親公所主席陳孟明首先向全體來賓拜年。他感謝社區各僑團、政商各界，多年以來為推動至孝篤親公所會務發展所給予的慷慨贊助與鼎力支持。歡迎總公所各位元老、總理以及各僑社首領、嘉賓們的光臨，恭祝各位朋友狗年暢旺百業興榮。

美洲至孝篤親總公所美西總理陳永明、美東總理陳錫儒，美洲總公所元老陳志文等先後在聯歡春宴上向各界僑領、來賓、社會賢達拜年。

美西總理陳永明、美東總理陳錫儒在致辭時，讚揚砵崙至孝篤親公所多年以來一直致力於推進社會公益與教育事業，為僑眾謀福祉。同時感謝砵崙至孝篤親公所對美洲總公所的工作給與了鼎力支持。長期以來團結、扶持各地分公所，積極維護僑社的和諧與穩定。愛國愛鄉，關心支持祖國建設，努力推進中美友好交流。

兩位總理希望砵崙至孝篤親公所一如既往、秉承祖業，團結陳、胡、袁三姓宗親，繼往開來，在元老、主席以及全體同仁的共同努力下會務繁榮、蒸蒸日上。

隨後，砵崙至孝篤親公所副主席陳錫澤致答謝辭，向各界嘉賓致以新春祝福。感謝各位僑領、各界嘉賓的光臨，以及本埠多家僑團的鼎力支持，使本年度春節聯歡晚會氣氛格外熱烈喜慶。

聯歡晚宴上，砵崙至孝篤親公所主席陳孟明、在副主席陳錫澤及美洲總公所元老陳志文陪同下，為成績優秀的陳欣寧小姐頒發了獎學金（由其兄長陳城都先生代領）。

聯歡晚會上，美洲至孝篤親總公所美西總理陳永明、美東總理陳錫儒，美西副總理陳頌文、美東副總理陳鴻章、總公所元老陳志文、元老陳求昌、元老陳國樑伉儷，砵崙至孝篤親公所主席陳孟明、副主席陳錫澤等多位嘉賓首領，在慶祝晚會上共同向各界來賓敬酒，恭賀新春佳節。

晚會上還進行了豐富多彩的幸運抽獎，以及有眾多嘉賓爭相參與的卡拉OK金曲演唱活動。

砵崙至孝篤親公所今年的春宴節目極之精彩，包括有該公所的舞蹈組為來賓們表演了《迎春腰鼓》、《傘舞 竹樓情絲》、《大地飛歌》；歌唱組大合唱《歡樂年年》，嘉賓們獻唱粵曲、時代曲及二胡演奏等。

精彩的表演贏得了來賓們陣陣掌聲，使得整場聯歡晚會充滿了高朋雲集慶新春、輕歌曼舞賀佳節的熱烈喜慶的歡樂氣氛。

本年度春節聯歡晚會由財政及婦女部顧問國樑夫人主持。