濃煙散了　未及喘氣　示威重來



（本報綜述）因為山火造成極危險的空氣環境而停了下來的波特蘭示威，在雨過天清的周五晚上再次出動。

一群示威者昨晚再次走到市中心的街頭，要求警察改革來保護有色人種。今次他們的目的建築物是美國移民局的執法部門（ICE），聯邦執法人員及波特蘭警察均出動應對示威人群。多名示威者參與犯罪行為，警方拘捕了11人，多被控行為不檢。

在場示威者經常提到4項訴求，包括，削減一半警察經費、將其轉移到受影響社區、示威者免受刑事起訴及市長下台！

昨晚的示威與之前的一樣，約9時先在附近一公園匯合然後再遊行到移民局大樓，聯邦執法者保護大樓，為免示威者走近大樓進行破壞，執法人員將示威者趕離大樓範圍，期間一度與示威者對恃。有現場記者報導，聯邦人員曾施放催淚氣體，迫使示威者遠離移民局大樓。

約9時40分，波特蘭警方透過揚聲器稱這是一場非法聚集，要求示威者離開。聯邦人員退回大樓內，但未己，示威再返到現場。然後聯邦執法人員再出動。

如是者整天晚上的示威就是在來來回回的進行。聯邦執法人員拘捕了最少一人，大部份人群在零晨一時已陸續離去。

上周，就公眾不滿警方發放催淚氣一事，波特蘭市長向警察局長發出警告，並批評洛弗爾局長及其指揮人員。市長又要求警察局就9月26日星期六，由右翼激進分子計劃的一場示威，提交一個“溝通計劃”，以便進行現場管理。

惠勒市長早在10日已宣布禁止警方用催淚氣驅散示威人群，同時呼籲民眾遠離暴力。但在六小時後，波特蘭警察發新聞稿，稱他們需要施放催淚氣來避免出現更嚴重的傷害，還聲明該氣體根本沒有用於人群控制，而是“僅在發生生命安全事件時才用於驅散人群”。

第二天，市長在給洛弗爾局長及其助手的一封電子郵件中寫道：“雖然我不經常直接向波特蘭警察局發指令，但當我發指令時，我希望警方能遵從。

在回答媒體的查問時，警察局發言人否認有任何不服從，說洛弗爾局長已明確表示“市長是警察局長，警察局將遵循市長的指示。”

市長通過他的工作人員發表聲明：“波特蘭警察決定發布新聞稿質疑我的指示是嚴重違反協議，和不適當使用市政府的通訊資源。我再重申，這樣的事情不能再發生。”市長更指出警察局長將要為這決定負責。

對昨晚聯邦執法者施放催淚氣一事，市長今天發聲明表示，波特蘭警方在周五晚的示威中，緊守他的禁用催淚氣禁令。市長更希望市民大眾能站起來攜手結束暴力，將目標轉移到種族平等範疇。