激進人士停不下來 警方連續兩晚將示威定性為暴動 國會議員爆料總統利用示威謀取政治利益

（本報綜述）波特蘭市的示威持續，聯邦執法人員離場後，示威平靜了兩天後，激進的示威人士已按奈不住，在過去兩晚針對警察的暴力破壞，迫使警方再用催淚氣。

自黑人弗洛伊德死後，示威者每天晚上都聚集在波特蘭市中心，示威持續至今已近10個星期。示威由大型的和平集會轉為暴力，在聯邦人員離開後，再轉回和平，但兩天後又見暴力。

在周一晚，示威者主要在東Burnside 街的樓Kelly政府辦公大樓外聚集，示威者用同樣的手法：向警員投擲雜物，用強光照射警員的眼部等。其後，示威者強行進入Kelly 內，警察進行拘捕並宣佈這為非法集會，在驅趕示威者時，有警察被打，另一名警察被棍打傷手部。警方施放氣體讓警察安全地離開，後有示威者折返，繼續在外叫囂，至零晨一時半才離去。當晚警方拘捕了兩人。

周二晚，示威者分兩批，一批在市中心進行了和平示威。另一批遊行到北區的警察協會，然後在協會外阻塞街道和放火，示威者向協會進行破壞，在外牆塗鴉，將封著窗和門的木板撬起，並企圖要破門而入和在街上有數處起火，警方宣佈這為非法聚集，要求示威者離去，警察在執緊保護協會時，示威者向他們投擲石頭和磚塊，多名警察被擲中。示威者在零晨一時多打破了協會的大門並入內進行破壞和放火，因為發生這連串的暴力行為，警方終在零晨一時多宣佈為暴動，開始驅散示威者，至三時多示威者才離去。其後警方拘捕了3人。

周三晚，在市中心的示威仍是和平。另有數百名示威者則遊行到東南106街的東區警局，在附近一帶堵路，又堵塞警局大門和用鐳射光照射警員。示威者向警局門外閉路電視的鏡頭和大門噴漆。這晚示威者都戴上頭盔和備有保護盾，是有備而來的。他們拆下保護玻璃窗的木板，和用大型物件打破大門。在多次警告下，警方宣佈這為非法集會，但破壞行動未有停下來，到9時50分，警局大門被打破，示威者用雜物欄著大門，並在內起火，企圖燒警局，隨即警方宣佈這是暴動並開始驅散行動，其間示威者向警察投擲大型煙火，由於事態已危害到警員的生命，警方施放了催淚氣。示威者多次企圖折返現場，至零晨1時半，大部份示威者已離去。警方在今次暴力示威中，拘捕了8人。

在社交媒體的短片中，有示威者表示，他們不滿政府未有採取足夠的行動來落實警察「撤資」，他們要引起更多公眾的關注。

波特蘭警察局長洛維爾（Chuck Lovell）在周三早上與媒體會面時，對市中心發生的破壞和犯罪活動感到慨歎。他說，連串的示威已大大阻礙了警察向市民提供的其它服務。他說：這些暴力示威活動應要停止，讓大家謄出時間商討改革的事宜。

市長在周四下午舉行新聞會，市長說，這些暴力示威是與警隊改革無關，這都是有計劃地襲擊警察，令到市民得不到所需的服務，惠勒市長又說，目前警方要面對的兩大問題是示威和激增的槍擊事件。市長指最令他感到忿怒的是有人從別州或其它城市到來觀看這些示威，市長說，這不是景點，他說現場有超過一百人圍觀，但沒有阻止暴力發生。市長又強調，如不想被特朗普利用作為他的競選工具，最好不要在示威現場。

早前本州的國會議員懷登（Ron Wyden）在接受「商業內幕」(Business Insider)專訪時爆出，特朗普部署如同「秘密警察」功能一般的聯邦人員在波特蘭故意製造各種動亂，以便做為特朗普競選團隊的選舉廣告影片素材。表面上聯邦人員是為了維護聯邦機關建築物，實際上卻是為了謀取特朗普個人的政治利益。