滯留日本確診新冠肺炎波特蘭女怒罵：這是絕對不能接受的！ 　　　　

（本報綜述）鑽石公主號上被確診感染新冠狀肺炎的波特蘭地區女乘客，仍在日本受隔離，因未能與其他美國旅客同機回美，她怒罵：這是絕對不能接受的！

Rebecca Frasure因為不被安排與數百名美國人乘坐撤僑班機返國，感到自己與丈夫均被美國政府拋棄在日本。

在周一，她寫了一封電郵給當地的美國領使館，表示：「夠了！我知道你們已於昨天晚上將船上大部份的美國人帶回美國，但你們卻拋棄餘下的40多名美國人在此，令到我們無處可去！」

Rebecca因在病毒檢測中呈陽性，被送到日本的醫院接受治療。她說自己除有輕微的咳嗽外，並沒有任何身體不適的情況。與她同行的丈夫在病毒檢測中呈陰性，要留在遊輪上隔離。

上周日，美國派出兩架包機，接載鑽石公主號船上340名美國公民返國，當中有14名國民確診病毒，首班包機當晚已抵達加州空軍基地。Rebecca指，在東京的使館向她發電郵，表示因為她確診受感染，所以不能隨首批撤僑隊伍回國，而她的丈夫亦決定留在船上，不想掉下妻子一人在日本。

隨後，Rebecca獲悉有14名確診的美國人卻獲准隨首班撤僑航班回國，按原來的消息，只有沒有確診的人士才能回國，所以她特感忿怒。國務院周一指，該14名初步確診者在登機前已接受檢測，當局亦接報得知其檢測結果呈陽性；他們將被安排在機上隔離。飛抵加州空軍基地後，所有乘客均需在空軍基地進行14天隔離。

據了解，日本方面規定確診者需有兩次的檢測結果為陰性才能放行，估計Rebecca要到本周五才完成她的隔離程序。

她在臉書頁發放視頻怒罵美國官員，表示美國政府必需再回日本接他們回家。在她所獲取的最後消息，在3月4日前，美國都不會派飛機接載國民返國。Rebecca說，一定有辦法的，政府需想辦法安排！

Rebecca的丈夫Kent 表示，預計他在21日或22日將完成隔離，屆時他可以下船，但表示非常擔心卻不知可到那裡去，因為他聽說酒店是不會接受從遊輪來的客人，也不知何時才能回到美國的家中。他希望在未來一星期不需要流浪日本街頭！

在這邊居住在大波特蘭地區Rebecca的親人則去信本州的眾議員和國會議員求助，結果三名議員，包括本州眾議院代表Suzanne Bonamici，俄勒岡州參議員Ron Wyden 和Jeff Merkley聯信到美國在日本的大使館要求提供Rebecca 的最新情況，議員會表示對Rebecca 的健康和安全表示關注。

Rebecca 對議員們的行動表示為她「帶來希望」。