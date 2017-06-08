溫暖長青舉辦頌雙親聯歡晚會　歡樂滿場

（本報記者俄廣才攝影報導）為慶祝母親節以及即將到來的父親節，頌揚偉大的母親和父親，溫暖長青特別籌辦的『頌雙親』文藝聯歡晚會，於6月4日晚在紅茶館鮮酒家舉行。本地多家僑社首領，公司及商號代表近三百人參加，粵聲音樂社、千歲合唱團、向日葵中國舞蹈團等多個藝術團體及個人參與演出。

粵聲音樂聲傳統曲目《大開門》，以及國際醒獅團的舞獅表演為晚會揭開序幕。

溫暖長青顧問廖懷澤、主席胡春芳先後在晚會上致辭，歡迎參加慶祝晚會的各界嘉賓及好友，感謝晚會籌委會的熱愛社群、關心老人的全體委員及義工們，以及為晚會提供友情贊助的多家商號、及個人，特別感謝奉獻出精彩節目的單位與個人。

主席胡春芳在致辭時表示，溫暖長青成立十三年以來，在社區各界朋友們的關注大力支持下，會務得以逐步發展，聯歡活動一年比一年豐富多彩，體現了華裔社區敬老愛群的優良傳統。

晚會上還舉行了內容豐富的幸運大抽獎，本地三十多家公司與個人為晚會提供了友情贊助。

聯歡晚會上，首次登台的陳素雲女士與葉偉基先生表演的傳統粵劇折子戲《狄青闖三關》，受到了與會嘉賓們的歡迎，潘家強先生等多位粵聲社名伶表演了粵劇、歌曲，向日葵舞蹈團表演的中國舞蹈以及Kirkland長者公寓的千歲合唱團演唱的《綠島小夜曲》等文藝節目，贏得了與會嘉賓們的陣陣掌聲，歷時三個多小時的慶祝活動場面熱烈。